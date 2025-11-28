ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: रांची में कौन भारी? भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले पिच, तैयारी और माहौल पर बड़ा अपडेट

रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले से पहले दर्शकों में खासा उत्साह है.

IND vs SA ODI
जेएससीए स्टेडियम (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 1:20 PM IST

रांची: 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले से पहले JSCA स्टेडियम पूरी तरह तैयार है. क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी है कि रांची की पिच इस बार किसका साथ देगी. रिकॉर्ड की बात करें तो यहां भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है. JSCA में खेले गए छह वनडे में टीम इंडिया ने तीन मुकाबले जीते हैं, दो हारे हैं और एक रद्द हुआ था. 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां खेले गए आखिरी वनडे में भी भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी.

इस बार कैसी है JSCA की पिच?

रांची की पिच सामान्य तौर पर संतुलित मानी जाती है, शुरू में गेंदबाजों को स्विंग मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. इस बार मौसम शुष्क है, हवा हल्की और धूप स्थिर रही है, जिसके कारण पिच की ऊपरी सतह सख्त और बल्लेबाजी के अनुकूल दिख रही है.

IND vs SA ODI
एमएस धोनी पवेलियन (ईटीवी भारत)

टीमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 290–315 का लक्ष्य खड़ा कर सकती हैं, जो दूसरी पारी में दबाव बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा. JSCA के संयुक्त सचिव शहबाज नदीम ने पिच को लेकर कहा कि रांची की विकेट इस बार काफी खूबसूरत तैयार हुई है. हमने कोशिश की है कि पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को संतुलित मौका दे. शुरुआत में गेंद थोड़ी मूव करेगी, लेकिन बाद में रन बनाने में आसानी रहेगी. खिलाड़ी यहां अच्छी क्रिकेट देखने की उम्मीद कर सकते हैं.

IND vs SA ODI
प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

टॉस का असर पड़ेगा मुकाबले पर

शहबाज नदीम के अनुसार, पिच के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए टॉस इस मैच में अहम भूमिका निभा सकता है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास बड़ा स्कोर बनाने का मौका होगा. रांची में अक्सर दूसरी पारी में गेंद की पकड़ कम हो जाती है, जिससे शॉट चयन और टाइमिंग चुनौतीपूर्ण रहता है.

IND vs SA ODI
स्टेडियम के बाहर दर्शक (ईटीवी भारत)

दोनों टीमों की जोरदार तैयारी

गुरुवार को दोनों टीमों ने कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर लम्बा अभ्यास सत्र किया. विराट कोहली ने करीब 2 घंटे नेट्स में बल्लेबाजी की और कई बार मैदान के गहरे भागों में शॉट भेजे. रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने भी रनअप, ड्राइव और पुल शॉट पर खास मेहनत की. दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने भी तेज गेंदबाजी और स्लोग ओवर्स बैटिंग पर फोकस करते हुए अभ्यास किया.

आज फुल टीम रिहर्सल

शुक्रवार को फुल टीम रिहर्सल निर्धारित है, जिसमें दोनों टीमों के सभी प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे. स्टेडियम के बाहर विराट को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जमा हो रहे, जो रांची में ऐतिहासिक मैच होने का संकेत दे रहा है.

IND vs SA ODI
जेएससीए स्टेडियम (ईटीवी भारत)

धोनी के घर विराट–पंत की खास मुलाकात

रांची पहुंचने के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत गुरुवार देर शाम महेंद्र सिंह धोनी के सिमलिया स्थित फार्महाउस पहुंचे. धोनी ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया और खास डिनर का इंतजाम किया. क्रिकेट, फिटनेस और बीते दौर की यादों पर देर रात तक बातचीत जारी रही. डिनर के बाद धोनी खुद कार ड्राइव कर विराट को होटल तक छोड़ने पहुंचे.

तो इस बार किसका पलड़ा भारी?

मैच को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मैच में भारत का पलड़ा भारी है. क्योंकि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है. भारतीय टीम के लिए घरेलू माहौल है, बल्लेबाजी फॉर्म भी मजबूत है. पिच की प्रकृति भारतीय टॉप ऑर्डर को सूट करती है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाज चुनौती जरूर देंगे, लेकिन इस बार भी JSCA में भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है.

