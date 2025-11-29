ETV Bharat / sports

आगरा के गुरु-शिष्य की जोड़ी ने श्रीलंका में बजाया डंका, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते गोल्ड-सिल्वर मेडल

आगरा: श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में आगरा के गुरु-शिष्य की जोड़ी ने शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया. वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इस जोड़ी ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. गुरू हरीश चंद्र ने 77 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया. वहीं, शिष्य रमन कुमार ने 56 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया.

पदक जीतने पर बधाई: समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और असीम अरुण ने बताया कि श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सर्वोदय विद्यालय इटौरा के व्यायाम शिक्षक हरीश चंद्र और कक्षा 11वीं के छात्र रमन कुमार ने शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन किया है. हरीश चंद्र ने 77 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. छात्र रमन कुमार ने 56 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है. दोनों ने देश का मान बढ़ाया. असीम अरुण ने दोनों को पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है.

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक एवं योजनाधिकारी जे. राम ने बताया कि श्रीलंका में आगरा के गुरु और शिष्य की जीत और मेडल से भविष्य में विद्यालय से और भी नेशनल स्तर के चैंपियन निकलेंगे. हरीश चंद्र और रमन कुमार की सफलता प्रदेश सरकार की नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सही मंच और संसाधन उपलब्ध कराने का प्रमाण है.