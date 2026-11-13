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जयपुर में लगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू, हरमनप्रीत ने बताया गर्व का पल

जयपुर में लगा क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय महिला क्रिकेट की ऐतिहासिक उपलब्धि को एक खास पहचान मिली है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू अब जयपुर के नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा. शुक्रवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में खुद हरमनप्रीत कौर ने अपने वैक्स स्टैच्यू का अनावरण किया. करीब एक साल की मेहनत और बारीकियों पर काम करने के बाद म्यूजियम की ओर से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है.

हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ष 2025 में पहली बार महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था. इस मौके पर हरमनप्रीत ने कहा कि मेरे लिए यह गर्व का पल है और इंडियन क्रिकेट के जानेमाने सितारों के साथ उनका वैक्स स्टैच्यू भी जयपुर में लगेगा.