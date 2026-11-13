जयपुर में लगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू, हरमनप्रीत ने बताया गर्व का पल
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू अब जयपुर के नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा.
Published : November 13, 2026 at 1:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय महिला क्रिकेट की ऐतिहासिक उपलब्धि को एक खास पहचान मिली है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टैच्यू अब जयपुर के नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा. शुक्रवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में खुद हरमनप्रीत कौर ने अपने वैक्स स्टैच्यू का अनावरण किया. करीब एक साल की मेहनत और बारीकियों पर काम करने के बाद म्यूजियम की ओर से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है.
हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ष 2025 में पहली बार महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था. इस मौके पर हरमनप्रीत ने कहा कि मेरे लिए यह गर्व का पल है और इंडियन क्रिकेट के जानेमाने सितारों के साथ उनका वैक्स स्टैच्यू भी जयपुर में लगेगा.
एक साल की मेहनत से तैयार हुई प्रतिमा : नाहरगढ़ स्थित हिस्टॉरिका म्यूजियम की टीम ने हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टैच्यू को तैयार करने में करीब एक साल का समय लगाया प्रतिमा को वास्तविक रूप देने के लिए उनके चेहरे की बनावट, शारीरिक हाव-भाव और व्यक्तित्व से जुड़ी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया. कोशिश की गई है कि प्रतिमा में हरमनप्रीत कौर की वास्तविक छवि और उनके आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व को दर्शाया जा सके. शुक्रवार को RIC में आयोजित कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर ने खुद अपने वैक्स स्टैच्यू से पर्दा हटाया.
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सचिन और धोनी के साथ अब हरमनप्रीत भी : जयपुर का हिस्टॉरिका म्यूजियम पहले से ही देश की कई बड़ी हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों के वैक्स स्टैच्यू के लिए जाना जाता है. यहां क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्टैच्यू भी स्थापित हैं. अब हरमनप्रीत कौर का स्टैच्यू भी इस सूची में शामिल हो गया है.