ETV Bharat / sports

IPL में बना अनोखा रिकॉर्ड, RCB vs CSK मैच में 14 बल्लेबाजों ने लगाए छक्के

IPL में बना अनोखा रिकॉर्ड इस मैच में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ. मैच में कुल 30 छक्के लगे, जिसमें से 19 छक्के आरसीबी ने जड़े जबकि 11 छक्के सीएसके ने लगाए. इसके अलावा मैच में एक अनोखा रिकॉर्ड ये भी बना कि आईपीएल की इतिहास में पहली बार किसी एक मैच में 14 अलग अलग बल्लेबाजों ने कम से कम एक छक्का लगाया. इससे पहले ये रिकॉर्ड 13 बल्लेबाजों के छक्के मारने का थे. जो DC vs MI (दिल्ली, 2024) और PBKS vs KKR (इंदौर, 2018) के मैच में बना था.

RCB vs CSK 2026: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 अप्रैल को आरसीबी और सीएसके के बीच खेला जाने वाला मैच आरसीबी फैंस के लिए काफी रोमांचक रहा. मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 250 रन बना डाले जबकि सीएसके की पूरी टीम 19.4 ओवर में 207 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से उन्हें 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

CSK की हार का दूसरा सबसे लंबा सिलसिला

इस सीजन चेन्नई की ये लगातार तीसरी हार थी. जिससे ये IPL सीजन की शुरुआत में CSK की हार का दूसरा सबसे लंबा सिलसिला है. इससे पहले उन्होंने अपने 2022 के अभियान की शुरुआत लगातार चार हार के साथ की थी.

RCB मैच में 19 छक्के लगाए

RCB ने इस मैच में कुल 19 छक्के लगाए. जो IPL की एक पारी में लगाए गए तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं. जबकि CSK के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. इसने KKR (चेन्नई, 2018) और RR (शारजाह, 2020) के 17-17 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

RCB vs CSK 2026 मैच की हाइलाइट्स

टॉस हारकर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिल साल्ट के 30 गेंद में 46, कोहली के 18 गेंद में 28, पडिकल के 29 गेंद में 50, कप्तान पाटीदार के 19 गेंद में 48 और आखिर में टिम डेविड के 25 गेंद में 70 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए. इस दौरान डेविड ने 8 और पाटीदार ने 6 छक्के लगाए.

जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 19.4 ओवर में 207 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. जिससे उनको 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा. जिसमें सरफराज खान के 25 गेंद में 50, प्रशांत वीर के 29 गेंद पर 43 और जेमी ओवर्टन के 16 गेंद में 37 रन सबसे खास थे. इन तीन पारियों की वजह से CSK एक शर्मनाक हार से बच गया.