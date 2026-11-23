रांची पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों से की मुलाकात, तैयारी, अनुभव और भविष्य की उम्मीदों की चर्चा
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया. रिपोर्ट चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 23, 2026 at 8:34 PM IST
रांची: 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी में जुटा है. वहीं, पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में भी प्रयास तेज हैं. इन बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को लेकर देशभर में खेल और खिलाड़ियों को तैयार करने की कवायद चल रही है.
इसी सिलसिले में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सोमवार को रांची पहुंचे. उन्होंने मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया. इस दौरान खिलाड़ियों की तैयारियों, उनके अनुभव और भविष्य की उम्मीदों पर चर्चा हुई.
खेल मंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला
केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश में खेलों के लिए बड़ा अवसर आने वाला है. कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक जैसे आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. इसके लिए खिलाड़ियों को अभी से अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा.
खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान
उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे समर्पण के साथ अभ्यास करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया. इसके साथ ही लोगों से भी कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और उसकी तैयारियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की.
आज की मेहनत, कल का मेडल! 🇮🇳 देश के उभरते चैंपियंस और प्रशिक्षकों के साथ संवाद। 📍SAI ट्रेनिंग सेंटर, रांची, झारखंड https://t.co/Lr1NoUd9Fy— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 23, 2026
खिलाड़ियों पर जताया भरोसा
इस संवाद के दौरान खिलाड़ियों ने भी केंद्रीय मंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि खेल मंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर उनके लिए प्रेरणादायक रहा. खिलाड़ियों का कहना था कि मंत्री की बातों से उनका उत्साह बढ़ा है. वे अपनी कमियों को दूर करते हुए आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए उपलब्धियां हासिल करने का भरोसा भी जताया.
रांची के खेल गांव पर सवाल
कार्यक्रम के दौरान रांची के खेलगांव की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठा. ईटीवी भारत की ओर से खेलगांव के रखरखाव और सुविधाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है. इस संबंध में राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है और जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
JSSPS की कार्यप्रणाली पर सवाल
गौरतलब है कि रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रखरखाव और संचालन को लेकर सीसीएल तथा झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं. खेल विभाग की समीक्षा में भी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किए जाने की बात सामने आई है.
रखरखाव को लेकर भी हैं कई सवाल
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 15 खेल अकादमियों की योजना अधूरी है. परिसर में टूटे फर्श, जंग लगे ढांचे और शूटिंग रेंज एवं स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के रखरखाव को लेकर भी सवाल हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी निरीक्षण के दौरान नाराजगी जता चुके हैं. अब राज्य सरकार सीसीएल से संचालन की जिम्मेदारी वापस लेने की तैयारी कर रही है. ऐसे में खेल मंत्री का आश्वासन महत्वपूर्ण है, लेकिन अब देखना होगा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और खेलगांव की बदहाली दूर करने के लिए सरकारें कितनी जल्दी ठोस कदम उठाती हैं.
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