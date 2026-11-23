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रांची पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों से की मुलाकात, तैयारी, अनुभव और भविष्य की उम्मीदों की चर्चा

खिलाड़ियों से मिले केंद्रीय खेल मंत्री ( Etv Bharat )

रांची: 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी में जुटा है. वहीं, पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में भी प्रयास तेज हैं. इन बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को लेकर देशभर में खेल और खिलाड़ियों को तैयार करने की कवायद चल रही है.

इसी सिलसिले में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सोमवार को रांची पहुंचे. उन्होंने मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया. इस दौरान खिलाड़ियों की तैयारियों, उनके अनुभव और भविष्य की उम्मीदों पर चर्चा हुई.