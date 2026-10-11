स्मृति मंधाना UNICEF इंडिया की 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' नियुक्त, सचिन तेंदुलकर ने किया स्वागत
स्मृति मंधाना की नियुक्ति का मकसद बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना और लड़कियों के लिए समान अवसर बनाने की कोशिशों को मजबूत करना है.
Published : October 11, 2026 at 3:39 PM IST
Smriti Mandhana UNICEF India: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. UNICEF इंडिया ने उन्हें अपना ‘सेलिब्रिटी एडवोकेट’ नियुक्त किया है. जिसका मकसद बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना और लड़कियों के लिए, खासकर खेलों में, समान अवसर बनाने की कोशिशों को मजबूत करना है.
इसके अलावा सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर, वह किशोर लड़कियों को मजबूत बनाने, उनके स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने पर केंद्रित पहलों का समर्थन करेंगी.
खास बात ये है कि मंधाना को जिम्मेदारी रविवार को 'इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल' (अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस) के मौके पर सौंपी गई. यह दिन लड़कियों के अधिकारों, सुरक्षा, क्षमता और लीडरशिप के साथ-साथ उन रुकावटों पर भी ध्यान दिलाता है जो उनके विकल्पों को सीमित करती हैं.
मंधना की प्रतिक्रिया
इस नई जिम्मेंदारी पर मंधना ने कहा कि उन्हें यह रोल निभाकर गर्व महसूस हो रहा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौकों और हौसले तक पहुंच बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकती है. उन्होंने कहा, 'सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर UNICEF इंडिया से जुड़ना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. क्रिकेट खेलते हुए बड़े होने पर मैंने सीखा कि हर सपना एक अवसर से शुरू होता है. कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और प्रोत्साहन से, वह अवसर कुछ असाधारण में बदल सकता है. हर बच्चे और युवा को बड़े सपने देखने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए.'
Welcome to the @UNICEFIndia family, @mandhana_smriti! You inspire millions on the field, and I know you will be a brilliant voice for children’s rights off it.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 11, 2026
तेंदुलकर ने किया स्वागत
क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने इस फैसले का स्वागत किया है. साउथ एशिया के लिए UNICEF एंबेसडर तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, 'UNICEF इंडिया परिवार में आपका स्वागत है, स्मृति मंधाना, आप मैदान पर लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, और मुझे पता है कि आप मैदान के बाहर भी बच्चों के अधिकारों के लिए एक शानदार आवाज बनेंगी.'
बता दें कि मंधाना ने पहले भी जेंडर इक्वालिटी (लैंगिक समानता) और लाइफ स्किल्स पर केंद्रित UNICEF-ICC अभियानों के साथ-साथ UNICEF के 'प्रॉमिस टू चिल्ड्रन' अभियान का समर्थन कर चुकी हैं.
UNICEF इंडिया ने क्या कहा?
UNICEF इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्री ने कहा, 'एक उभरती हुई युवा एथलीट से ग्लोबल क्रिकेट आइकन बनने तक का स्मृति का सफर लड़कियों को दिखाता है कि जब टैलेंट को मौका मिलता है तो क्या कुछ संभव है. ऐसे समय में जब भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बच्चों और युवाओं की आबादी है, लड़कियों के अधिकारों, लीडरशिप और भलाई में निवेश करना देश का सबसे समझदारी भरा निवेश है. हम स्मृति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हैं कि हर लड़की को सीखने, खेलने, लीड करने और अपनी क्षमता को पूरा करने का मौका मिले.'
ये भी उल्लेखनीय है कि मंधाना को इस हफ्ते की शुरुआत में महिला क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया, जब हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया. अर्जुन अवॉर्ड विजेता मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और महिला T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. वह दुनिया की टॉप-रैंक वाली महिला ODI बल्लेबाज हैं और दो बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं.