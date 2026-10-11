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स्मृति मंधाना UNICEF इंडिया की 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' नियुक्त, सचिन तेंदुलकर ने किया स्वागत

UNICEF इंडिया ने स्मृति मंधाना को 'सेलिब्रिटी एडवोकेट' नियुक्त किया ( IANS )

Smriti Mandhana UNICEF India: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान स्मृति मंधाना को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. UNICEF इंडिया ने उन्हें अपना ‘सेलिब्रिटी एडवोकेट’ नियुक्त किया है. जिसका मकसद बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना और लड़कियों के लिए, खासकर खेलों में, समान अवसर बनाने की कोशिशों को मजबूत करना है.

इसके अलावा सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर, वह किशोर लड़कियों को मजबूत बनाने, उनके स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने पर केंद्रित पहलों का समर्थन करेंगी.