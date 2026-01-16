ETV Bharat / sports

IND U19 vs USA U19: भारत ने USA को छह विकेट से हराकर विजय अभियान की शुरुआत की

भारतीय अंडर-19 टीम ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में USA को छह विकेट से हराया।

Published : January 16, 2026 at 10:03 AM IST

हैदराबाद: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है. इंडियन अंडर-19 क्रिकेट टीम ने USA पर छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की है. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने तीन विकेट बहुत जल्दी गवां दिए, लेकिन भारतीय टीम ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में DLS मेथड से छह विकेट से मैच जीत लिया. जानकारी के मुताबिक हेनिल पटेल ने पांच विकेट लिए, जबकि अभिज्ञान कुंडू सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने.

यूएसए (USA) 107 रन पर ऑल-आउट
भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और यूएसए के बल्लेबाजों को क्रिज पर टिकने ही नहीं दिया. आलम यह रहा है कि सिर्फ चार बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके. पेसर हेनिल पटेल सबसे अच्छे बॉलर रहे, उन्होंने पांच विकेट लिए और USA की टीम को कम स्कोर पर समेटने में अहम रोल निभाया. दीपेश देवेंद्रन, आरएस अंबरीश, खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी ने एक-एक विकेट झटके. काफी जद्दोजहद के बाद यूएसए (USA) की टीम 107 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें नीतीश सुदिनी ने 36 रन बनाए. अदनीत झांब (18), साहिल गर्ग (16) और अर्जुन महेश (16) ने डबल डिजिट में स्कोर किया.

भारत ने आसानी से टारगेट हासिल कर लिया
मैच के बीच में बारिश का खलल भी रहा. जिस वजह से दूसरी पारी सिर्फ 37 ओवरों तक समेट दी गई और DLS मेथड से लक्ष्य को घटाकर 96 रनों का कर दिया गया. टारगेट आसान था, लेकिन भारतीय टीम शुरुआत में ही हांफने लगी. 25 रनों पर टीम के तीन विकेट गिर गए थे. हालांकि, अभिज्ञान कुंडू और विहान मल्होत्रा ​​(18) ने चौथे विकेट के लिए 45 रन की पार्टनरशिप करके टीम को संभाला. कुंडू ने 41 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी खेली.

अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ
भारतीय टीम का अगला मैच आज शनिवार, 17 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा. भारतीय टीम ने पिछली बार 2022 में यह टूर्नामेंट जीता था और उसका लक्ष्य एक बार फिर सिल्वर मेडल जीतना होगा.

