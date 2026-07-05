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रांची में 6 जुलाई से अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप की होगी शुरुआत, देशभर के 438 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

रांची में 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप-2026 कल से शुरू होने वाला है.

Open and Girls Chess Championship
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 5, 2026 at 2:46 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है. 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 6 से 12 जुलाई तक सरला बिरला विश्वविद्यालय, महिलौंग परिसर में होगा. सात दिनों तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 438 बाल शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और अपनी रणनीति, एकाग्रता तथा बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित

प्रतियोगिता का आयोजन ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन द्वारा रांची जिला चेस एसोसिएशन के सहयोग से तथा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (AICF) के तत्वावधान में किया जा रहा है. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता को विश्व शतरंज महासंघ (FIDE) की मान्यता भी प्राप्त है. खास बात यह है कि करीब आठ वर्षों के अंतराल के बाद रांची को फिर से इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है. प्रतियोगिता में कुल पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है.

सरला बिरला विश्वविद्यालय में सभी तैयारियां पूरी

आयोजन स्थल सरला बिरला विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों और उनके साथ आने वाले प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवास, भोजन, प्रतियोगिता हॉल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, ताकि प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.

खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर

आयोजकों का मानना है कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले कई खिलाड़ी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. ऐसे में यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा. साथ ही झारखंड में शतरंज सहित बौद्धिक खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने में भी यह प्रतियोगिता अहम भूमिका निभाएगी.

इस आयोजन से रांची को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है. देशभर से आने वाले खिलाड़ी, कोच, अभिभावक और अधिकारी झारखंड की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य से भी रूबरू होंगे. प्रतियोगिता को सीसीएल, एनटीपीसी और बीसीसीएल का सहयोग प्राप्त है.

Open and Girls Chess Championship
आयोजन समिति के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने दी जानकारी

ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नवजोत अलंग ने कहा कि रांची के लिए यह बेहद गौरव का अवसर है. प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल मिले. हमें विश्वास है कि यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड के खेल इतिहास में एक नई पहचान बनाएगी और यहां से कई भविष्य के चैंपियन निकलकर सामने आएंगे.

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रांची में 11 से 13 मार्च तक नेशनल रैपिड व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, 50 अंतरराष्ट्रीय मास्टर होंगे शामिल

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