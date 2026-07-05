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रांची में 6 जुलाई से अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप की होगी शुरुआत, देशभर के 438 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है. 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 6 से 12 जुलाई तक सरला बिरला विश्वविद्यालय, महिलौंग परिसर में होगा. सात दिनों तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 438 बाल शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और अपनी रणनीति, एकाग्रता तथा बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित

प्रतियोगिता का आयोजन ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन द्वारा रांची जिला चेस एसोसिएशन के सहयोग से तथा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (AICF) के तत्वावधान में किया जा रहा है. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता को विश्व शतरंज महासंघ (FIDE) की मान्यता भी प्राप्त है. खास बात यह है कि करीब आठ वर्षों के अंतराल के बाद रांची को फिर से इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है. प्रतियोगिता में कुल पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है.

सरला बिरला विश्वविद्यालय में सभी तैयारियां पूरी

आयोजन स्थल सरला बिरला विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों और उनके साथ आने वाले प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवास, भोजन, प्रतियोगिता हॉल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, ताकि प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.

खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर

आयोजकों का मानना है कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले कई खिलाड़ी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. ऐसे में यह आयोजन खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा. साथ ही झारखंड में शतरंज सहित बौद्धिक खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने में भी यह प्रतियोगिता अहम भूमिका निभाएगी.