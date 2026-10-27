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भारत और न्यूजीलैंड रग्बी टीमों में महामुकाबला आज, दोनों देशों के खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे

नालंदा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज बिहार के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर राजगीर एथलेटिक स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड माओरी के बीच अंडर-20 रग्बी सेवेंस सीरीज का आयोजन किया जा रहा है. शाम 4 बजे से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें अपना दमखम दिखाएंगी.

इसके अलावा दोनों देशों के खिलाड़ियों की मिलाकर बनाई गई मिक्स्ड टीमों के बीच भी मैत्री मुकाबले खेले जाएंगे. कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे अतिथियों के स्वागत से होगी. भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सह अभिनेता राहुल बोस सभी मुख्य अतिथियों को सम्मानित करेंगे.

अंडर 20 रग्बी सेवंस सीरीज (ETV Bharat)

भारत-न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज

शाम 4:05 बजे न्यूजीलैंड और भारतीय पुरुष टीमें मैदान पर उतरेंगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य अतिथि खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे. दोनों देशों के राष्ट्रगान के बाद शाम 4:12 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारत-न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करेंगे.

100 साल के खेल संबंधों का मनेगा जश्न (ETV Bharat)

पारंपरिक 'हाका' नृत्य और मुख्य मुकाबले

मैच शुरू होने से ठीक पहले शाम 4:18 बजे न्यूजीलैंड माओरी की पुरुष टीम मैदान पर अपने विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक 'हाका' की प्रस्तुति देगी. शाम 4:20 से 4:40 बजे तक भारत और न्यूजीलैंड की अंडर-20 पुरुष टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा. मैच के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों टीमों के खिलाड़ियों को स्मारक पदक देकर सम्मानित करेंगे. महिला टीम के 'हाका' प्रदर्शन के साथ 5:15 से 5:35 बजे तक दोनों देशों की अंडर-20 महिला टीमों की भिड़ंत होगी.

अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (ETV Bharat)

'यूनिटी सेवेंस' बनाम 'सेंटेनरी सेवेंस' मिक्स्ड मैच

शाम 5:45 बजे से एक विशेष सेगमेंट शुरू होगा, जिसमें दोनों देशों के खिलाड़ियों को मिलाकर बनी दो मिक्स्ड टीमों 'यूनिटी सेवेंस' और 'सेंटेनरी सेवेंस' के बीच मुकाबले होंगे. मैच से पहले लाइव विजुअल्स के जरिए दोनों टीमों की खास जर्सी के डिजाइन के महत्व को दिखाया जाएगा. शाम 5:52 से 6:12 बजे तक पुरुष मिक्स्ड टीम और 6:15 से 6:35 बजे तक महिला मिक्स्ड टीम का मैच खेला जाएगा.

अंडर-20 महिला टीमों की भिड़ंत (ETV Bharat)

1926 में पड़ी थी खेल संबंधों की नींव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की हॉकी टीम के दौरे से हुई थी. सौ साल पूरे होने पर आयोजित यह टूर्नामेंट दोनों देशों के ऐतिहासिक खेल संबंधों को मजबूत करने के साथ युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा.

फ्रेंडशिप शील्ड देकर होगा समापन (ETV Bharat)

फ्रेंडशिप शील्ड देकर होगा समापन

शाम 6:50 बजे से पुरस्कार वितरण व समापन समारोह शुरू होगा. इसमें केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, न्यूजीलैंड के कार्यवाहक उच्चायुक्त मैट आयर्स, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी प्रीता वर्मा शामिल होंगी. अतिथियों द्वारा महिला टीमों को मेडल देने के बाद, भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों की पुरुष व महिला टीमों को विशेष रूप से तैयार की गई 'फ्रेंडशिप शील्ड' भेंट की जाएगी.

न्यूजीलैंड के 30 सदस्यीय दल में 24 युवा माओरी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 12 खिलाड़ियों की पुरुष टीम को 'तामा टोआ' (Tama Toa) और 12 खिलाड़ियों की महिला टीम को 'हिने टोआ' (Hine Toa) नाम दिया गया है. जिनके साथ 6 सदस्यीय प्रबंधन टीम भी है. वहीं, भारतीय खेमे में 16 बालक और 16 बालिका खिलाड़ियों समेत कुल 32 खिलाड़ी और 8 प्रबंधन सदस्य (कुल 40 सदस्य) शामिल हैं.

पारंपरिक 'हाका' नृत्य और मुख्य मुकाबले (ETV Bharat)

भारत-न्यूजीलैंड U20 रग्बी सीरीज के लिए भारतीय U20 टीमें