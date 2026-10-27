राजगीर में अंडर 20 रग्बी सेवंस सीरीज, न्यूजीलैंड से भारत की पुरुष टीम हारी.. महिला टीम जीती
राजगीर अंतर्राष्ट्रीय रग्बी मैदान में भारत की पुरुष टीम जहां न्यूजीलैंड से हार गई, वहीं महिला टीम ने जीत हासिल की है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 27, 2026 at 8:27 PM IST
नालंदा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर स्थित खेल परिसर के एथलेटिक स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड माओरी के बीच अंडर-20 रग्बी इनविटेशनल सेवेंस मैच की शुरुआत शाम 4 बजे हुई. जिसमें दोनों देशों की महिला और पुरुष टीमें उतरी.
भारत बनाम न्यूजीलैंड रग्बी मैच
न्यूजीलैंड की पुरुष टीम ने भारत को हराया तो बदले में भारत की महिला टीम ने न्यूजीलैंड की महिला टीम को हरा दिया. दोनों देशों के बीच बीच खेले गए दोस्ताना मुकाबले में काफी रोमांच देखने को मिला. मैच का स्कूली बच्चे और दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाए. साथ ही दोनों देशों के खिलाड़ियों को चीयरअप करते हुए उत्साहित दिखे.
पुरुष टीम हारी, महिला टीम जीती
मैच की शुरुआत पहले न्यूजीलैंड और भारत के पुरुष टीम के बीच खेली गई. जिसमें न्यूज़ीलैंड की पुरुष टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष रग्बी टीम को 32:00 के बड़े अंतर से मात दी, जबकि भारतीय महिला टीम ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 17:00 के बड़े अंतर से हराकर मान बढ़ाया है.
इसके बाद दोनों देशों की खिलाड़ी मिक्स डबल मैच में बराबरी के स्कोर पर खत्म हुआ. आज खेले गए 4 मैच के सीरीज सिर्फ 15 मिनट का था. न्यूजीलैंड की ओर से 24 माओरी खिलाड़ी और 6 सदस्य और भारतीय टीम की ओर से 32 खिलाड़ी और 8 प्रबंधन के सदस्य थे.
सीएम ने किया मैच का उद्घाटन
इस मैच के उद्घाटन में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, रग्बी खेल संघ के अध्यक्ष सह बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस, इस्लामपुर से जेडीयू विधायक रूहेल रंजन, BSSA के रवींद्रन संकरण, नालंदा डीएम उदिता सिंह और एसपी हृदयकांत समेत कई वरीय लोग मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उन्हें शुभकामनाएं दी.
क्या बोलीं खेल मंत्री?
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्ती के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार के राजगीर स्थित खेल अकादमी (स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) में फ्रेंडली रग्बी मैच का सफल आयोजन किया गया. बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी.
'सेंटेनरी' और 'यूनिटी' नाम से दो टीमें बनीं
खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन में पुरुष और महिला टीमों के मुकाबलों के अलावा एक विशेष मिश्रित मैच भी खेला गया. रग्बी के इतिहास में पहली बार 'सेंटेनरी' और 'यूनिटी' नाम से दो टीमें बनाई गईं, जिनमें भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेले. राजगीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय है, जिसकी बदौलत बिहार को इस अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ.
"न्यूजीलैंड की रग्बी टीम पिछले चार दिनों से राजगीर में थी. इस दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक साथ फिजिकल और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, अभ्यास मैच खेले और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस आयोजन से न केवल विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति जानने का मौका मिला, बल्कि बिहार और देश के स्थानीय खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर प्राप्त हुआ"- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार
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