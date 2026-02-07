ETV Bharat / sports

झज्झर के छोरे ने फिर किया कमाल, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में दिखाया जलवा, मां बोली- "जो हमने सोचा था, उसने वो कर दिखाया"

अंडर 19 विश्व कप जीत के बाद झज्जर के खिलाड़ी कनिष्क चौहान के घर जश्न का माहौल है.

Under 19 World Cup Victory Celebrations
कनिष्क चौहान के घर जश्न का माहौल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 10:01 AM IST

Updated : February 7, 2026 at 10:22 AM IST

झज्जर : अंडर 19 विश्व कप फाइनल में शुक्रवार रात भारत ने बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल की है. भारत छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना. इस टीम में झज्जर के खिलाड़ी कनिष्क चौहान भी शामिल थे. कनिष्क का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. कनिष्क ने अपनी ऑलराउंडर प्रतिभा का परिचय देते हुए 20 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाए और एक विकेट भी लिया. जीत के बाद झज्जर जिले में खिलाड़ी कनिष्क चौहान के घर में खुशी का माहौल बना हुआ है. जैसे ही जीत की खबर आई, वैसे ही परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोग बधाई देने उनके घर पहुंचने लगे. घर पर मिठाइयां बांटी गई. ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया.

बचपन की मेहनत लाई रंग: परिवार का कहना है कि कनिष्क की इस सफलता के पीछे उसकी सालों की मेहनत और अनुशासन है. बचपन से ही उसे खेल का शौक था. वह रोजाना घंटों अभ्यास करता था. पढ़ाई के साथ-साथ खेल को भी उसने कभी नजरअंदाज नहीं किया. वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर कनिष्क ने न सिर्फ अपने माता-पिता बल्कि पूरे झज्जर जिले का नाम देशभर में रोशन किया है.

अंडर 19 विश्व कप में भारत की जीत (ETV Bharat)

पिता ने जताई खुशी: कनिष्क के पिता प्रदीप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हम 9 तारीख को बेटे का भव्य स्वागत करेंगे. कनिष्क ने पूरे परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है. उसकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है. हम चाहते हैं कि वह आगे भी इसी तरह देश के लिए खेले और नई ऊंचाइयों को छुए.”

मां हुईं भावुक: वहीं कनिष्क की माता सरिता भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा, “जो हमने उसके लिए सोचा था, वही उसने करके दिखा दिया. उसकी मेहनत रंग लाई है. हमें शुरू से भरोसा था कि एक दिन वह बड़ा मुकाम हासिल करेगा. आज जो खुशी मिल रही है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.”

युवाओं को लिए प्रेरणा: परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का कहना है कि कनिष्क की इस सफलता से इलाके के बच्चों को नई प्रेरणा मिली है. गांव और आसपास के कई बच्चे अब खेल को करियर के रूप में देखने लगे हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि कनिष्क जैसे खिलाड़ी आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनते हैं.

बता दें कि इंडिया टीम की जीत के बाद कनिष्क के घर पर जश्न का माहौल है. कनिष्क के पास लगातार फोन कॉल और बधाई संदेशों का सिलसिला जारी है. क्षेत्र के गणमान्य लोग भी कनिष्क के परिजनों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. सभी की यही कामना है कि कनिष्क आगे भी इसी जुनून और मेहनत के साथ देश का प्रतिनिधित्व करे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराता रहे.

