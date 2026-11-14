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अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने की आत्महत्या, परिजनों ने दो लोगों पर बेटी को परेशान करने का लगाया आरोप

अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने की आत्महत्या ( Getty Iamges )

Under 19 Cricketer Suicide: तेलंगाना में 17 वर्षीय महिला क्रिकेटर नंदिनी ने आत्महत्या कर ली है. जिसकी वजह से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई. महिला क्रिकेटर ने विकाराबाद में अपनी दादी के घर पर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी. हाल ही में नंदिनी को भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

विकाराबाद जिले के यालाल मंडल के संगय्या पल्ली की रहने वाली 17 वर्षीय नंदिनी इंटरमीडिएट की छात्रा थी. फिलहाल, वह शहर के केंद्र में स्थित मधु कॉलोनी में अपनी दादी के घर रह रही थी और क्रिकेट की कोचिंग ले रही थी.