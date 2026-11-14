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अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने की आत्महत्या, परिजनों ने दो लोगों पर बेटी को परेशान करने का लगाया आरोप

Female Cricketer Suicide: तेलंगाना के विकाराबाद जिले की पुलिस ने मामला दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है.

अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने की आत्महत्या
अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने की आत्महत्या (Getty Iamges)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
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Under 19 Cricketer Suicide: तेलंगाना में 17 वर्षीय महिला क्रिकेटर नंदिनी ने आत्महत्या कर ली है. जिसकी वजह से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई. महिला क्रिकेटर ने विकाराबाद में अपनी दादी के घर पर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी. हाल ही में नंदिनी को भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

विकाराबाद जिले के यालाल मंडल के संगय्या पल्ली की रहने वाली 17 वर्षीय नंदिनी इंटरमीडिएट की छात्रा थी. फिलहाल, वह शहर के केंद्र में स्थित मधु कॉलोनी में अपनी दादी के घर रह रही थी और क्रिकेट की कोचिंग ले रही थी.

यौन उत्पीड़न का आरोप
शुरुआती जानकारी के अनुसार, नंदिनी के माता-पिता का आरोप है कि दो स्थानीय युवक कुछ समय से उनकी बेटी को प्यार के नाम पर परेशान कर रहे थे. उनका दावा है कि इसी उत्पीड़न के कारण उसने आत्महत्या की है. परिजनों ने उन दोनों युवकों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है.

विकाराबाद पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच के तहत पुलिस ने नंदिनी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. पुलिस ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और वे मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. हालांकि, घटना की पूरी जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी.

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