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अंडर-19 एशिया कप: 'वीरू को अपने बेटे पर गर्व होगा', गांगुली ने अंडर-19 टीम की सराहना की

भारतीय अंडर-19 टीम बनी एशियन चैंपियन ( IANS )

Under 19 Asia Cup 2026: भारत ने शनिवार को अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर रिकॉर्ड 9वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. ओमान में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को एक विकेट से मात दी. पाकिस्तान ने भारत के सामने 338 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) की अर्धशतकीय पारियों, और उसके बाद मनाल चौहान (47) तथा मोहित उल्वा (49 नाबाद) के अहम योगदान की बदौलत भारत ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रोमांचक जीत हासिल की.

इस शानदार जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, इरफान पठान, वीवीएस लक्ष्मण और आकाश चौपड़ा ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की. खास बात ये है कि इस अंडर-19 टीम में भारत के दो पूर्व स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बच्चे आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ टीम का हिस्सा थे. इस वजह से ये भारतीय अंडर-19 टीम और भी खास हो जाती है.

'वीरू को अपने बेटे पर गर्व होगा'

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक्स पर टीम की तारीफ की. उन्होंने विशेष रूप से आर्यवीर का जिक्र किया, जिन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 361 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने लिखा, 'भारतीय अंडर-19 टीम को बहुत-बहुत बधाई. शानदार प्रदर्शन. युवा सहवाग ने पूरे टूर्नामेंट में क्या कमाल किया. टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. वीरू को अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा.' लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा, 'लड़कों, आपको बहुत-बहुत बधाई. दबाव के बीच आपने जिस तरह का धैर्य, साहस और संयम दिखाया, वह शानदार था. जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने बेहतरीन जज्बा, विश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाया. जिस तरह से आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, उस पर मुझे गर्व है. सीखते रहें और अपने प्रदर्शन का स्तर और ऊंचा उठाते रहें. बहुत बढ़िया टीम.' क्या शानदार मुकाबला था

आर्यवीर के पिता सहवाग ने टीम के प्रदर्शन से खुश होकर पूरी टीम के जुझारूपन की सराहना की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'क्या शानदार मुकाबला था. क्या शानदार अंत हुआ. 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए जबर्दस्त हौसले की जरूरत होती है. लक्ष्य रायचंदानी के 80 रन, आर्यवीर के 58 रन और फिर जब हमें चमत्कार की जरूरत थी, तब मनल चौहान और मोहित उल्वा का कमाल. यह अविश्वसनीय जीत है. इन युवा चैंपियनों पर गर्व है.' भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, 'एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंडर-19 लड़कों की शानदार जीत. मुझे इन सभी खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूं, जय हिंद. जय भारत.'