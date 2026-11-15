अंडर-19 एशिया कप: 'वीरू को अपने बेटे पर गर्व होगा', गांगुली ने अंडर-19 टीम की सराहना की
पाकिस्तान पर रोमांचक एक विकेट से जीत के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय युवा टीम को तारीफ की.
Published : November 15, 2026 at 10:44 AM IST
Under 19 Asia Cup 2026: भारत ने शनिवार को अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर रिकॉर्ड 9वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. ओमान में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को एक विकेट से मात दी. पाकिस्तान ने भारत के सामने 338 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) की अर्धशतकीय पारियों, और उसके बाद मनाल चौहान (47) तथा मोहित उल्वा (49 नाबाद) के अहम योगदान की बदौलत भारत ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रोमांचक जीत हासिल की.
इस शानदार जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, इरफान पठान, वीवीएस लक्ष्मण और आकाश चौपड़ा ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की. खास बात ये है कि इस अंडर-19 टीम में भारत के दो पूर्व स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बच्चे आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ टीम का हिस्सा थे. इस वजह से ये भारतीय अंडर-19 टीम और भी खास हो जाती है.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
'वीरू को अपने बेटे पर गर्व होगा'
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने एक्स पर टीम की तारीफ की. उन्होंने विशेष रूप से आर्यवीर का जिक्र किया, जिन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 361 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने लिखा, 'भारतीय अंडर-19 टीम को बहुत-बहुत बधाई. शानदार प्रदर्शन. युवा सहवाग ने पूरे टूर्नामेंट में क्या कमाल किया. टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. वीरू को अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा.'
लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा, 'लड़कों, आपको बहुत-बहुत बधाई. दबाव के बीच आपने जिस तरह का धैर्य, साहस और संयम दिखाया, वह शानदार था. जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने बेहतरीन जज्बा, विश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाया. जिस तरह से आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, उस पर मुझे गर्व है. सीखते रहें और अपने प्रदर्शन का स्तर और ऊंचा उठाते रहें. बहुत बढ़िया टीम.'
5️⃣ Innings 3️⃣6️⃣1️⃣ Runs 9️⃣0️⃣. 2️⃣5️⃣ Average 1️⃣ Hundred and 3️⃣ Fifties Aaryavir Sehwag is adjudged the Player of the Tournament for his incredible effort with the bat 💥 #MensU19AsiaCup https://t.co/sUJq8bNsdD— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
क्या शानदार मुकाबला था
आर्यवीर के पिता सहवाग ने टीम के प्रदर्शन से खुश होकर पूरी टीम के जुझारूपन की सराहना की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'क्या शानदार मुकाबला था. क्या शानदार अंत हुआ. 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए जबर्दस्त हौसले की जरूरत होती है. लक्ष्य रायचंदानी के 80 रन, आर्यवीर के 58 रन और फिर जब हमें चमत्कार की जरूरत थी, तब मनल चौहान और मोहित उल्वा का कमाल. यह अविश्वसनीय जीत है. इन युवा चैंपियनों पर गर्व है.'
भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, 'एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंडर-19 लड़कों की शानदार जीत. मुझे इन सभी खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूं, जय हिंद. जय भारत.'
भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, 'पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंडर-19 लड़कों की क्या शानदार जीत रही. उन्होंने असली संघर्ष करने का जज्बा दिखाया. यह देखकर बहुत अच्छा लगा.'
📸📸 Moments of pure joy 💙 #MensU19AsiaCup https://t.co/oo5i3wuf5f— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि इस जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है. उन्होंने कहा, 'एशिया कप में इन युवा खिलाड़ियों की शानदार जीत. एक बार फिर भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया. फाइनल में जिस स्थिति से उन्होंने जीत हासिल की, वो उनके धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प, संघर्ष करने की भावना और हमारी खेल संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है. भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है और ऐसा लगता है कि हम दबाव में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं. '
भारतीय अंडर-19 टीम को बधाई देने का सिलसिला सिर्फ पूर्व खिलाड़ी तक ही सिमित नहीं रहा, बल्कि देश के पीएम और राष्ट्रपति भी इस रोमांचक जीत पर भारतीय टीम को बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए.
राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'पुरुष अंडर-19 एशिया कप जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। टीम ने बेहद करीबी मुकाबले के दौरान असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और संयम का प्रदर्शन किया. हमारे युवा चैंपियनों को भविष्य में भी लगातार सफलता हासिल करने के लिए मेरी शुभकामनाएं.'
ये जीत कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देश के कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगा. मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में युवा क्रिकेटरों की उपलब्धि पर गर्व जताया और भविष्य के लिए टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, 'भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन! आज के प्रभावशाली प्रदर्शन और पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब जीतने पर मुझे अपने युवा क्रिकेटरों पर बेहद गर्व है. उनकी सफलता कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी. भविष्य के प्रयासों के लिए पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं.'