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अंडर-19 एशिया कप 2026: पाकिस्तान ने फाइनल हारने पर किसे जिम्मेदार ठहराया?

Under-19 Asia Cup 2026: भारत के खिलाफ 337 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान एक विकेट से फाइनल मैच हार गया.

लक्ष्य रायचंदानी और फरहान यूसुफ
लक्ष्य रायचंदानी और फरहान यूसुफ (ACC X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2026 at 12:17 PM IST

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Under-19 Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक विकेट की हार झेलनी पड़ी. ये हार अनुभवी पाकिस्तानी अंडर-19 टीम के लिए इतनी काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली थी. क्योंकि वो एक समय भारत के 254 पर 8 विकेट आउट कर दिए थे. जहां से पाकिस्तान की जीत करीब और भारत की जीत बहुत दूर नजर आ रही थी. लेकिन भारतीय अंडर-19 टीम ने हार नहीं मानी और 337 रन चेज करके पाकिस्तान से जीत छीन ली. इसके साथ भारत ने 2025 में पाकिस्तान से 191 रनों से फाइनल हारने और इस टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में तीन विकेट से हारने का बदला भी ले लिया.

खराब गेंदबाजी बनी हार की वजह
जीता हुआ मैच हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने माना कि खराब गेंदबाजी के कारण हमें अंडर-19 एशिया कप का खिताब गंवाना पड़ा. यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके मैच हम से छीन लिया. यूसुफ ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक अच्छा स्कोर था, लेकिन भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेला. पाकिस्तान कहां चूक गया, इस पर बात करते हुए कप्तान ने सीधे तौर पर गेंदबाजी के प्रदर्शन की ओर इशारा किया. खासकर तब, जब उनकी टीम ने भारत को 254/8 पर लाकर दबाव में डाल दिया था. उन्होंने कहा, 'सभी लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी गेंदबाजी खराब रही. इसी वजह से हम मैच हार गए.'

भारतीय कप्तान ने क्या कहा?
वहीं भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के संघर्ष और जुझारूपन की सराहना की. उन्होंने कहा, 'हमें खुद पर भरोसा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. यह मुकाबला उतार-चढ़ाव से भरा रहा. हमें विश्वास था कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे हमेशा अपने निचले क्रम की बल्लेबाजी क्षमता पर भरोसा था. हमारी टीम में 11 बल्लेबाज खेल रहे थे. मैं प्रशंसकों का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं और उनसे आगे भी इसी तरह हमारा साथ देने की अपील करता हूं.'

मोहित उल्वा-मनल चौहान ने छीना मैच
मैच की बात करें तो शनिवार को ओमान के अल इमारत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में, पाकिस्तान भारत के खिलाफ 337 रनों के अपने स्कोर का बचाव नहीं कर सका और उसे एक विकेट से रोमांचक हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान जीत से बस दो विकेट दूर था, तभी मनाल चौहान और मोहित उलवा ने 57 रनों की साझेदारी करके मैच का पासा पलट दिया. चौहान ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि उल्वा 49 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया. आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी, ऐसे में उल्वा और चिगुरुपति वेंकट ने अहमद हुसैन के खिलाफ संयम बनाए रखा. आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, जिस पर उल्वा ने बाउंड्री जड़कर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी.

पाकिस्तान के लिए रिजवानुल्लाह ने तीन विकेट लिए, जबकि नकाब शफीक ने दो विकेट चटकाए. इससे पहले, पाकिस्तान ने 337/9 का स्कोर बनाया, जिसमें उस्मान खान ने 111 गेंदों पर 107 रन, अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों पर 80 रन और यूसुफ ने 60 गेंदों पर 63 रन बनाए. भारत ने डेथ ओवरों में वापसी की, जिसमें काव्या पटेल ने चार विकेट लिए और चिगुरुपति वेंकटा ने तीन विकेट चटकाए. भारत की तरफ से उल्वा और मनल के अलावा कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) ने अर्धशतकीय पारी खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई.

मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले मोहित उल्वा को प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करके सबसे ज्यादा 361 रन बनाने वाले आर्यवीर सहवाग को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया.

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