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अंडर-19 एशिया कप 2026: पाकिस्तान ने फाइनल हारने पर किसे जिम्मेदार ठहराया?

लक्ष्य रायचंदानी और फरहान यूसुफ ( ACC X Handle )

Under-19 Asia Cup 2026: अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक विकेट की हार झेलनी पड़ी. ये हार अनुभवी पाकिस्तानी अंडर-19 टीम के लिए इतनी काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली थी. क्योंकि वो एक समय भारत के 254 पर 8 विकेट आउट कर दिए थे. जहां से पाकिस्तान की जीत करीब और भारत की जीत बहुत दूर नजर आ रही थी. लेकिन भारतीय अंडर-19 टीम ने हार नहीं मानी और 337 रन चेज करके पाकिस्तान से जीत छीन ली. इसके साथ भारत ने 2025 में पाकिस्तान से 191 रनों से फाइनल हारने और इस टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में तीन विकेट से हारने का बदला भी ले लिया.

खराब गेंदबाजी बनी हार की वजह

जीता हुआ मैच हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने माना कि खराब गेंदबाजी के कारण हमें अंडर-19 एशिया कप का खिताब गंवाना पड़ा. यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके मैच हम से छीन लिया. यूसुफ ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक अच्छा स्कोर था, लेकिन भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेला. पाकिस्तान कहां चूक गया, इस पर बात करते हुए कप्तान ने सीधे तौर पर गेंदबाजी के प्रदर्शन की ओर इशारा किया. खासकर तब, जब उनकी टीम ने भारत को 254/8 पर लाकर दबाव में डाल दिया था. उन्होंने कहा, 'सभी लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी गेंदबाजी खराब रही. इसी वजह से हम मैच हार गए.'