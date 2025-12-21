ETV Bharat / sports

अंडर-19 एशिया कप फाइनल: पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया, जीता अपना दूसरा खिताब

अंडर-19 एशिया कप फाइनल: पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया ( IANS PHOTO )

Under 19 Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान ने रविवार, 21 दिसंबर को दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में भारत को 191 रनों से हराकर दूसरी बार पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है. पाकिस्तान का 2012 में भारत के साथ ट्रॉफी शेयर करने के बाद ये उसका दूसरा खिताब है. पाकिस्तान की तरफ से समीर मिन्हास ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 172 रनों की पारी खेली. जबकि गेंद से अली रजा ने पाकिस्तानी टीम के लिए चार विकेट लिए और भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे. फाइनल में हारा भारत

फाइनल मैच की बात करें तो इंडिया U19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया, जिसमें समीर मिन्हास ने मोर्चा संभालते हुए 113 गेंदों में 172 रन बनाए. अहमद हुसैन ने 56 रनों का योगदान दिया, लेकिन मिन्हास ने अपनी शानदार पारी से सबका ध्यान खींचा. समीर ने अपनी तूफानी पारी में 17 चौके और नौ छक्के लगाए. भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 83 रन देकर तीन विकेट लिए.