अंडर-19 एशिया कप फाइनल: पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया, जीता अपना दूसरा खिताब
अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के 347 के जवाब में भारतीय टीम 156 रनों पर ही सिमट गई.
Published : December 21, 2025 at 7:41 PM IST
Under 19 Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान ने रविवार, 21 दिसंबर को दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में भारत को 191 रनों से हराकर दूसरी बार पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है. पाकिस्तान का 2012 में भारत के साथ ट्रॉफी शेयर करने के बाद ये उसका दूसरा खिताब है. पाकिस्तान की तरफ से समीर मिन्हास ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 172 रनों की पारी खेली. जबकि गेंद से अली रजा ने पाकिस्तानी टीम के लिए चार विकेट लिए और भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे.
फाइनल में हारा भारत
फाइनल मैच की बात करें तो इंडिया U19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया, जिसमें समीर मिन्हास ने मोर्चा संभालते हुए 113 गेंदों में 172 रन बनाए. अहमद हुसैन ने 56 रनों का योगदान दिया, लेकिन मिन्हास ने अपनी शानदार पारी से सबका ध्यान खींचा. समीर ने अपनी तूफानी पारी में 17 चौके और नौ छक्के लगाए. भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 83 रन देकर तीन विकेट लिए.
𝐑𝐮𝐭𝐡𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝.— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 21, 2025
The Men in Green are the champions of the #DPWorldMensU19AsiaCup2025 🏆#GrandFinale #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/QdUgaNVVFv
भारत टूर्नामेंट के फाइनल में 347 के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के दबाव में आ गया और 26.2 ओवर में ही 156 रन पर ऑल आउट हो गया. टीम लगातार विकेट गंवाती रही और पारी की शुरुआत में ही 68 पर अपने पांच विकेट खो दिए. देवेंद्रन ने 16 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर कुछ हिम्मत दिखाई, लेकिन उनके प्रयास बेकार गए क्योंकि मेन इन ब्लू यह मुकाबला 191 रनों के बड़े अंतर से हार गए. भारतीय युवा टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय थी लेकिन फाइनल बाधा को पार नहीं कर पाई.
पाकिस्तान के लिए दूसरा खिताब
पाकिस्तान ने अपना दूसरा पुरुष अंडर-19 एशिया कप जीता, क्योंकि उन्होंने इससे पहले 2012 में भी ट्रॉफी जीती थी, जब इसे उनके और भारत के बीच शेयर किया गया था. उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी, भारत ने इतिहास में 8 बार यह प्रतियोगिता जीती है. बांग्लादेश ने दो खिताब जीते हैं जबकि अफगानिस्तान एक बार विजयी रहा है.