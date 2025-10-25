ETV Bharat / sports

भारतीय फुटबॉल फैंस को लगा बड़ा झटका, मेसी की टीम के केरल आने की संभावना खत्म

हैदराबाद: भारतीय फुटबॉल फैंस को उस समय बड़ा झटका लगा जब अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने अपनी टीम के लिए नवंबर का शेड्यूल जारी किया, जिसमें केरल का नाम शामिल नहीं था. इसे देखकर फैंस निराश हो गए. जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नवंबर में फ्रेंडली मैच खेलने केरल नहीं आएंगी. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार नवंबर में मैच सिर्फ एक ही मैच है और वो भी अंगोला में 14 नवंबर को होगा.

एसोसिएशन के शेड्यूल के अनुसार अर्जेंटीना नवंबर में सबसे पहले स्पेन जाएगी. जहां वो ट्रेनिंग करेगी, उसके बाद वो अंगोला की राजधानी लुआंडा में एक फ्रेंडली मैच खेल. इसके बाद टीम स्पेन लौट आएगी और 18 नवंबर तक ट्रेनिंग जारी रखेगी. बता दें कि फीफा के पास 18 नवंबर तक फ्रेंडली मैचों के लिए विंडो है.

ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नवंबर का शेड्यूल जारी किया

इससे यह लगभग तय है कि मेसी की टीम इस साल केरल नहीं आएगी. इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नवंबर का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके अनुसार नवंबर में वो अमेरिका जाएंगे. जहां उनका पहला मैच 14 नवंबर को वेनेजुएला के खिलाफ होगा. दूसरा मैच 18 नवंबर को कोलंबिया के खिलाफ है.