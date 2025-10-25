भारतीय फुटबॉल फैंस को लगा बड़ा झटका, मेसी की टीम के केरल आने की संभावना खत्म

ETV Bharat / sports

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 10:23 AM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय फुटबॉल फैंस को उस समय बड़ा झटका लगा जब अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने अपनी टीम के लिए नवंबर का शेड्यूल जारी किया, जिसमें केरल का नाम शामिल नहीं था. इसे देखकर फैंस निराश हो गए. जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नवंबर में फ्रेंडली मैच खेलने केरल नहीं आएंगी. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार नवंबर में मैच सिर्फ एक ही मैच है और वो भी अंगोला में 14 नवंबर को होगा.

एसोसिएशन के शेड्यूल के अनुसार अर्जेंटीना नवंबर में सबसे पहले स्पेन जाएगी. जहां वो ट्रेनिंग करेगी, उसके बाद वो अंगोला की राजधानी लुआंडा में एक फ्रेंडली मैच खेल. इसके बाद टीम स्पेन लौट आएगी और 18 नवंबर तक ट्रेनिंग जारी रखेगी. बता दें कि फीफा के पास 18 नवंबर तक फ्रेंडली मैचों के लिए विंडो है.

ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नवंबर का शेड्यूल जारी किया
इससे यह लगभग तय है कि मेसी की टीम इस साल केरल नहीं आएगी. इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नवंबर का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके अनुसार नवंबर में वो अमेरिका जाएंगे. जहां उनका पहला मैच 14 नवंबर को वेनेजुएला के खिलाफ होगा. दूसरा मैच 18 नवंबर को कोलंबिया के खिलाफ है.

एएफए ने पहले क्या कहा?
इससे पहले 23 अगस्त को अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा था कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया नवंबर में कोच्चि में फ्रेंडली मैच खेलेंगे, लेकिन अब उन्होंने ही अपने फेसबुक पेज पर अपनी टीम के नवंबर के शेड्यूल से केरल का नाम शामिल नहीं किया है. जिससे ये पता चलता है कि उनकी टीम अब केरल नहीं आएगी.

केरल में तैयारियां जोरों पर थी
इस फ्रेंडली मैच को लेकर केरल में पिछले कई दिनों से तैयारियां जोरों पर थी. इस हाई प्रोफाइल मैच को कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाना था. जिसकी वजह से स्टेडियम का फीफा मानकों को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण किया जा रहा था. स्टेडियम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे थे. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा भी की गई थी.

Last Updated : October 25, 2025 at 10:52 AM IST

