RCA में चुनाव नहीं हुए तो जयपुर में IPL पर संकट ! बीसीसीआई ने दी थी चेतावनी

जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बीते दो साल से एडहॉक कमेटी क्रिकेट का संचालन कर रही है. बीते दो सालों में एडहॉक कमेटी में लगातार विवाद बना हुआ है. यह विवाद इस साल आयोजित हुए IPL मुकाबलों में भी देखने को मिला था, जिसके बाद बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को IPL कराने का ज़िम्मा सौंपा था. हालांकि पूरे मामले को लेकर राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारी राजीव खन्ना का कहना है कि हम पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और इस मसले को लेकर खेल विभाग से भी कई बार चर्चा की है. खन्ना ने बताया कि हमें BCCI जैसा भी आदेश देगी हम वैसे ही आयोजन का हिस्सा बनेंगे.

बीते दो साल से जयपुर में IPL का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है. लेकिन इस साल आयोजित हुए IPL मुकाबलों में काफी विवाद की स्थिति देखने को मिली थी. जिसके बाद बीसीसीआई ने स्पष्ट किया था कि राजस्थान क्रिकेट संघ में स्थितियां अच्छी नहीं है और अभी भी एडहॉक कमेटी काम कर रही है. बीसीसीआई आईपीएल मैचों की मेजबानी हर बार अपने संबंधित सदस्य राज्य क्रिकेट संघों के साथ मिलकर करता है. यानि राजस्थान में किसी भी मैच की मेजबानी के लिए राजस्थान क्रिकेट संघ ही अधिकृत है.

मुक़ाबले नहीं : मार्च-अप्रैल में आयोजित हुए IPL मुक़ाबलों को लेकर BCCI ने कहा था कि आईपीएल 2025 मैचों की मेजबानी के लिए खेल विभाग के अनुरोध को अंतिम बार स्वीकार किए जा रहा है. BCCI ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि मौजूद परिस्थितियां आगे भी बनी रहती है तो भविष्य में सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन की मेजबानी को लेकर कोई भी अनुरोध बीसीसीआई के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसे लेकर BCCI ने मेल में कहा था कि अंतिम बार खेल विभाग को IPL के आयोजन पर सहमति दी जा रही है. पिछले दो साल से खेल विभाग के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स IPL का आयोजन जयपुर में कर रहा है.