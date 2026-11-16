उत्तराखंड के हिमालयी रास्तों पर साइकिल रैली, 7 दिन में 658 KM का सफर तय करेंगे 12 राज्यों के साइकिलिस्ट
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और पर्यटन विभाग की ओर से अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज 2026' का आयोजन.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 1:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन को केवल चारधाम यात्रा और गर्मियों के पर्यटन तक सीमित रखने के बजाय अब एडवेंचर और विंटर टूरिज्म के रूप में भी विकसित करने की तैयारी है. इसी दिशा में राज्य सरकार एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली 'अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज 2026' का आयोजन करने जा रही है.
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) और पर्यटन विभाग की ओर से राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता 20 से 26 नवंबर तक चलेगी. प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों से करीब 100 साइकिलिस्ट शामिल होंगे, जो उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर कुल 658 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे. इस आयोजन के जरिए राज्य के करीब 10 जिलों के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी रास्तों और स्थानीय पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी.
अल्टीमेट हिमालयन MTB चैलेंज का आयोजन कई वर्षों के अंतराल के बाद दोबारा किया जा रहा है. इससे पहले वर्ष 2017-18 के आसपास इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे जारी नहीं रखा जा सका. अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना के तहत इस आयोजन को फिर से शुरू किया जा रहा है. उनका कहना है कि, उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस तरह के आयोजनों से देश-दुनिया के एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटकों को राज्य की ओर आकर्षित किया जा सकता है.
-धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-
मुक्तेश्वर से शुरू होगा सफर, 658 किलोमीटर की होगी चुनौती: इस प्रतियोगिता की शुरुआत 20 नवंबर को नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित भटेलिया मार्केट से फ्लैग ऑफ के साथ होगी. इससे पहले 19 नवंबर को मुक्तेश्वर में कर्टेन रेजर समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद प्रतिभागी अलग-अलग चरणों में पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे.
प्रतियोगिता का रूट मुक्तेश्वर से पिथौरागढ़ की ओर जाएगा. इसके बाद बागेश्वर जिले को कवर करते हुए प्रतिभागी तीसरे दिन कर्णप्रयाग और चौथे दिन रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे. आगे यह सफर टिहरी और चिन्यालीसौड़ होते हुए देहरादून जिले की सीमा में प्रवेश करेगा और आखिर में मसूरी में प्रतियोगिता का समापन होगा. सात दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में साइकिलिस्टों को पहाड़ी चढ़ाई, घुमावदार रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा. प्रतियोगिता का समापन 26 नवंबर को मसूरी स्थित जीएमवीएन गढ़वाल टेरेस में आयोजित किया जाएगा.
-धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-
विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य: पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि, इस आयोजन का एक बड़ा उद्देश्य राज्य में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है. आमतौर पर उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां गर्मियों और चारधाम यात्रा के दौरान अधिक रहती हैं, जबकि सर्दियों में कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और विशेष आयोजनों के जरिए सर्दियों में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाई जाए. MTB चैलेंज के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले प्रतिभागियों को उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों, प्राकृतिक नजारों और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा. इससे प्रतियोगिता के साथ-साथ स्थानीय होटल, होमस्टे, परिवहन और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.
दिसंबर में होगी हिमालयन कार रैली, टूर ऑपरेटरों का कन्वेंशन भी: पर्यटन विभाग की योजना केवल MTB चैलेंज तक सीमित नहीं है. दिसंबर में एक और पुराने और चर्चित आयोजन 'हिमालयन कार रैली' को भी वापस लाने की तैयारी है. पर्यटन सचिव के मुताबिक, 3 से 6 दिसंबर तक प्रस्तावित इस रैली को वर्ष 2027 में होने वाली इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली 2.0 के कर्टेन रेजर के रूप में आयोजित किया जाएगा. यह रैली रानीखेत से शुरू होकर पौड़ी, टिहरी और देहरादून के रास्तों से गुजरेगी. इसकी कुल दूरी करीब 458 किलोमीटर होगी, जिसमें 220 किलोमीटर प्रतिस्पर्धी रेस और 238 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए निर्धारित किए गए हैं. आम लोगों और पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए कम यातायात वाले वैकल्पिक मार्गों को प्राथमिकता देने की योजना है.
इसके अलावा 13 से 16 दिसंबर तक रामनगर में देशभर के एडवेंचर टूर ऑपरेटरों का बड़ा कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा. इसमें विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटर उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं, नए पर्यटन स्थलों और पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. इसके बाद राज्य में फेम टूर भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उत्तराखंड के नए पर्यटन स्थलों और गतिविधियों से परिचित कराया जा सके.
हर जिले में होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन: पर्यटन विभाग की योजना सर्दियों के मौसम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की भी है. इसके तहत पैराग्लाइडिंग, एक्वा-फिशल और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े आयोजन किए जाएंगे. टिहरी में एक्रो फेस्टिवल, बागेश्वर और चंपावत में एक्यूरेसी प्रतियोगिता के साथ अप्रैल में चंपावत के पंचेश्वर और चूका में अंतरराष्ट्रीय एंगलिंग इवेंट आयोजित करने की भी तैयारी है. पर्यटन सचिव का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और पर्यटकों को सालभर राज्य में आने के नए कारण मिलें.
कुल मिलाकर, MTB चैलेंज, हिमालयन कार रैली और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों के सम्मेलन जैसे आयोजनों के जरिए पर्यटन विभाग उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. अब देखना होगा कि इन आयोजनों से राज्य के पर्यटन कारोबार को कितनी नई गति मिलती है और इसका लाभ पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तक किस हद तक पहुंच पाता है.
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