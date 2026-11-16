ETV Bharat / sports

उत्तराखंड के हिमालयी रास्तों पर साइकिल रैली, 7 दिन में 658 KM का सफर तय करेंगे 12 राज्यों के साइकिलिस्ट

हिमालयी रास्तों पर साइकिल रैली ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन को केवल चारधाम यात्रा और गर्मियों के पर्यटन तक सीमित रखने के बजाय अब एडवेंचर और विंटर टूरिज्म के रूप में भी विकसित करने की तैयारी है. इसी दिशा में राज्य सरकार एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली 'अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज 2026' का आयोजन करने जा रही है.

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) और पर्यटन विभाग की ओर से राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता 20 से 26 नवंबर तक चलेगी. प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों से करीब 100 साइकिलिस्ट शामिल होंगे, जो उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर कुल 658 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे. इस आयोजन के जरिए राज्य के करीब 10 जिलों के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी रास्तों और स्थानीय पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी.