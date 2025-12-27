ETV Bharat / sports

IPL मैच रोकने की मिली धमकी, बांग्लादेशी खिलाड़ी से नाराज धार्मिक लीडर, बोली ये बाड़ी बात

IPL 2026 की मिनी नीलामी में एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.

IPL 2026
IPL 2026 (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 3:34 PM IST

हैदराबाद: बांग्लादेश में भड़की हिंसा का असर अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तक पहुंच गई है. उज्जैन में धार्मिक लीडरों ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अगले साल आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने दिया गया तो वो पिच को खराब करके मैच रोक देंगे. बांग्लादेश में हुई इस हिंसक हमले में दो हिंदू कम्युनिटी के लोगों की मौत हो गई थी.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी महावीर नाथ सहित संतों का कहना है कि तपस्वी योद्धा आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी वाले मैचों को रोकने के लिए स्टेडियम में घुस जाएंगे. संतों ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि वहां के क्रिकेटरों को भारत में खेलने की इजाजत दे रहे हैं.

उज्जैन के धार्मिक लीडर
उज्जैन के धार्मिक लीडर (IANS PHOTO)

IPL 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी
बता दें की IPL 2026 की मिनी नीलामी में केवल एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान ही पर बोली लगी थी, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा हैं. बांग्लादेश का ये तेज गेंदबाज 2016 से आईपीएल में खेल रहा है और अब तक 5 टीमों के लिए खेल चुका है. पिछले सीजन मुस्तफिजुर ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए केवल तीन मैच खेले थे. कुल मिलाकर इस गेंदबाज ने अब तक 60 आईपीएल मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 65 विकेट हैं.

बांग्लादेश में हिंसक हमला
बांग्लादेश में कुछ दिन पहले भारत विरोधी प्रमुख युवा नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी और फिर उस हिंसा में दो हिंदुओं को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया. पहली घटना 18 दिसंबर को हुई, जब 27 वर्षीय हिंदू कपड़ा फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास पर मुस्लिम सहकर्मियों ने विश्व अरबी भाषा दिवस के मौके पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मार दिया. इस दर्दनाक घटना के बाद रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस कृत्य की निंदा भी की.

इस घटना के कुछ दिनों बाद, 24 दिसंबर को एक और हिंदू व्यक्ति 29 वर्षीय अमृत मंडल को जबरन वसूली के आरोपों पर पीट-पीटकर मार डाला गया. ग्रामीणों ने उस पर हमला किया, और हालांकि पुलिस ने उसे गंभीर हालत में बचाया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

