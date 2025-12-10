ETV Bharat / sports

70 साल के दादा क्रिकेट में मचा रहे धमाल, वर्ल्ड कप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

तमिलनाडु के खिलाड़ी उदयगिरि को न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले सीनियर क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे.

Udayagiri Kasiyappan
उदयगिरि कसियप्पन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 8:12 PM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हमने विभिन्न क्षेत्रों में देखा है कि उपलब्धि हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं होती. यह वाक्यांश अक्सर प्रयोग किया जाता है, खासकर खेलों मेंं, लेकिन क्रिकेट के मामले में जब कोई 35 से 40 वर्ष की आयु पार कर लेता है, तो हम यह सवाल पूछने लगते हैं कि वह कब संन्यास लेगा?

इसका एक सटीक उदाहरण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं. एमएस धोनी जिन्होंने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, वर्तमान में 44 वर्ष के हैं और आईपीएल श्रृंखला में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के नियमित खिलाड़ी और कप्तान के रूप में खेलना जारी रखे हुए हैं.

धोनी
धोनी (IANS)

पिछले कुछ सीजन से हम कई सवाल और आलोचनाएं देख रहे हैं, जैसे कि वो संन्यास की घोषणा कब करेंगे? इतनी उम्र में वो क्यों खेल रहे हैं? वो युवा खिलाड़ियों का मौका छीन रहे हैं. लेकिन क्या यह मानना ​​सही है कि तमिलनाडु का 70 वर्षीय खिलाड़ी विश्व कप क्रिकेट सीरीज में भारत के लिए खेल रहा है? जी हां... यह सच है... न्यूजीलैंड में होने वाले सीनियर वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाला तमिलनाडु का क्रिकेटर कौन है? इस विशेष लेख में उसके बारे में बताया गया है.

वह खिलाड़ी कौन है?
कोयंबटूर जिले के पोलाची के पास कालियप्पा काउंटेन पुथुर के रहने वाले 70 वर्षीय किसान उदयगिरि कसियप्पन ने न्यूजीलैंड में होने वाले अंडर-70 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया है. इतना ही नहीं, वह 16 सदस्यीय भारतीय टीम में चयनित होने वाले तमिलनाडु के एकमात्र खिलाड़ी हैं.

उदयगिरि
उदयगिरि (ETV Bharat)

बचपन की रुचि, जूनून में बदली
अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए क्रिकेटर उदयगिरी ने कहा, 'जब मैं छोटा था, तब कोयंबटूर के एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ता था, इसलिए मुझे विदेशियों द्वारा खेले जाने वाले सभी खेलों में बहुत रुचि थी. इसीलिए मैं सभी प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लेता था. मुझे क्रिकेट में विशेष रुचि थी, इसलिए जब भी समय मिलता था, मैं हर खेल खेलता था'.

उन्होंने कहा, 'वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद मैंने कृषि क्षेत्र में रुचि दिखाई इसलिए मैं केवल समय मिलने पर ही क्रिकेट खेलता था. उसके बाद से, मैं पिछले 45 वर्षों से अपने गृहनगर में खेती कर रहा हूं'.

भारतीय टीम में स्थान
भारतीय टीम में चयन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे अपने भाई के माध्यम से पता चला कि तीन सदस्यीय विश्व कप क्रिकेट टीम का चयन मुंबई में हो रहा है. मैं उसमें भाग लेने के लिए मुंबई गया और वहां आयोजित चयन मैचों में हिस्सा लिया. चूंकि मैंने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए चयनकर्ताओं ने मुझे भारतीय टीम के लिए चुन लिया'.

उदयगिरि
उदयगिरि (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, 'भारतीय टीम के लिए खेलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. मैं फिलहाल कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूं क्योंकि इस सीरीज में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे. इसलिए मुकाबला कड़ा होगा. हालांकि, मेरा लक्ष्य भारत के लिए खेलना और जीत हासिल करना है'.

एक 70 वर्षीय व्यक्ति का रहस्य
अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए उदयगिरि ने कहा, 'प्रतियोगिता में हमारी जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि हमने कैसा प्रदर्शन किया. युवा पीढ़ी को व्यायाम और खेलों में रुचि लेनी चाहिए. यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. 70 वर्ष की आयु में भी मैं सक्रिय हूं, इसका कारण व्यायाम और खेल हैं. सभी को इसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए'.

ये खबर भी पढ़ें : विराट कोहली ने रैंकिंग में बिखेरा जलवा, रोहित के बाद दूसरे स्थान पर किया कब्जा, कुलदीप भी चमके
Last Updated : December 10, 2025 at 8:19 PM IST

TAGGED:

UDAYAGIRI KASIYAPPAN
PLAYING CRICKET AT AGE OF 70
70 YEAR OLD CRICKETER
70 CRICKET WORLD CUP
CRICKET NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.