अंडर 19 वर्ल्ड कप: विहान मल्होत्रा ​​का शानदर शतक, सुपर सिक्स में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराया

जिम्बाब्वे ने कुछ वापसी करते हुए अगले पांच ओवरों में 14 साल के सूर्यवंशी, जिन्होंने 30 गेंदों में 52 रन (4 चौके, 4 छक्के) बनाए, और वेदांत त्रिवेदी (15) को पवेलियन भेज दिया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के ओपनर एरॉन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर 44 रनों की तेज शुरुआत दी. जॉर्ज के आउट होने से सूर्यवंशी पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अपना हमला जारी रखते हुए अर्धशतक पूरा किया.

बुलावायो: विहान मल्होत्रा ​​ने शतक लगाकर भारतीय अंडर-19 टीम को ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 6 स्टेज मैच में जिम्बाब्वे अंडर-19 को 204 रनों के बड़े अंतर से हराने में मदद की. इस जीत के साथ भारत ने मंगलवार को जिम्बाब्वे के बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ग्रुप 2 स्टैंडिंग में अपना टॉप स्थान फिर से हासिल कर लिया.

इसके बाद मल्होत्रा ​​और अभिज्ञान कुंडू ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को किसी भी संभावित खतरे से बचाया. मल्होत्रा ​​ने टूर्नामेंट में भारत का पहला शतक लगाया, जबकि कुंडू के 62 गेंदों में 61 रनों ने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया. खिलन ए. पटेल के 12 गेंदों में 30 रनों ने आखिरी ओवरों में रनों की रफ्तार बढ़ाई और भारत ने अपने 50 ओवरों में 352/8 का स्कोर बनाया.

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने अपने ओपनर नथानिएल हलाबंगा, ध्रुव पटेल और ब्रेंडन सेन्जेरे को जल्दी ही खो दिया. कियान ब्लिग्नॉट और लेरॉय चिवाउला ने जिम्बाब्वे की पारी को संभालने की कोशिश की, लेरॉय चिवाउला ने एक जुझारू अर्धशतक भी बनाया.

लेकिन आयुष म्हात्रे और उद्धव मोहन ने तीन-तीन विकेट लेकर भारत को जिम्बाब्वे की चुनौती को 148 रनों पर रोकने में मदद की, जब निचले क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए.

इस जीत का मतलब है कि ग्रुप 2 से केवल तीन टीमें, भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान, सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं. अब भारतीय युवा टीम का अगला मुकाबले पाकिस्तान से एक फरवरी को होने वाला है.