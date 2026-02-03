ETV Bharat / sports

AUS U19 vs ENG U19 सेमीफाइनल लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

AUS U19 vs ENG U19 Live Streaming: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा.

अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी
अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS U19 vs ENG U19: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. टूर्नामेंट का चैंपियन मिलने के लिए अब सिर्फ तीन मैच बचे हैं. पहला सेमीफाइनल आज 3 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. ये बड़ा मुकाबले बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. दोनों टीमों की के बीच एक रोमांचक सेमीफाइनल होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत
हालांकि इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है. इसलिए उन्हें फाइनल का टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. उनका टॉप ऑर्डर टूर्नामेंट में काफी अच्छा कर रहा है. ओपनर नितेश सैमुअल पांच पारियों में सिर्फ दो बार आउट हुए हैं और 77, 60 और 56 जैसे उल्लेखनीय स्कोर बनाए हैं. कप्तान ओलिवर पीक ने शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने सुपर सिक्स स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक शतक लगा था.

वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी उनके गेंदबाज काफी प्रभावशाली रहे है. विल बायरोम ने श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट लेकर पूरी टीम को 58 रन पर ऑल आउट कर दिया. इसके अलावा चार्ल्स लैचमंड टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने चार मैचों में 5 की इकॉनमी से कुल 12 विकेट लिए हैं.

इंग्लैंड भी टूर्नामेंट में अजेय
वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड भी टूर्नामेंट में अजेय रहा है और शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत हासिल की. इंग्लैंड की बल्लेबाजी में बेन मेयस शानदार फॉर्म में हैं, वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोररों में शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में मैनी लम्सडेन अच्छा कर रहे हैं. टूर्नामेंट में उनका औसत प्रति विकेट नौ रन से थोड़ा ज्यादा है.

AUS U19 vs ENG U19: ऑस्ट्रेलिया का सातवां फाइनल होगा
ऐतिहासिक रूप से, अंडर 19 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. इस मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया जहां सातवीं बार फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा, वहीं इंग्लैंड तीसरी बार फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरा दम लगा देगा. टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच 4 फरवरी को खेला जाएगा.

AUS U19 vs ENG U19 की लाइव स्ट्रीमिंग
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारतीय समय के अनुसार दोपहर एक बजे शुरू होगा. इस मैच का टीवी सीधा प्रसारण पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

AUS U19 vs ENG U19: दोनों टीमों का स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया U19 टीम: विल मालाजचुक, नितेश सैमुअल, स्टीवन होगन, ओलिवर पीक (कप्तान), एलेक्स ली यंग (विकेटकीपर), जेडन ड्रेपर, आर्यन शर्मा, हेडन शिलर, नाडेन कूरे, बेन गॉर्डन, चार्ल्स लैचमुंड, टॉम होगन, जॉन जेम्स, विल बायरोम, केसी बार्टन, विलियम टेलर.

इंग्लैंड U19 टीम: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कप्तान), कैलेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स ग्रीन, इसाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, एलेक्स फ्रेंच, विल बेनिसन, अली फारूक.

ये भी पढ़ें

अंडर 19 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान को हराकर भारत पहुंचा सेमीफाइनल में, अब इस देश से होगा महामुकाबला

दक्षिण अफ्रीका ने बनाया अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर

16 टीम वन ड्रीम: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, पढ़ें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

TAGGED:

AUS U19 VS ENG U19 SEMIFINAL
U19 WORLD CUP LIVE STREAMING
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल
AUS U19 VS ENG U19
AUS U19 VS ENG U19 LIVE STREAMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.