ETV Bharat / sports

AUS U19 vs ENG U19 सेमीफाइनल लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

AUS U19 vs ENG U19: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. टूर्नामेंट का चैंपियन मिलने के लिए अब सिर्फ तीन मैच बचे हैं. पहला सेमीफाइनल आज 3 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. ये बड़ा मुकाबले बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. दोनों टीमों की के बीच एक रोमांचक सेमीफाइनल होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत

हालांकि इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है. इसलिए उन्हें फाइनल का टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. उनका टॉप ऑर्डर टूर्नामेंट में काफी अच्छा कर रहा है. ओपनर नितेश सैमुअल पांच पारियों में सिर्फ दो बार आउट हुए हैं और 77, 60 और 56 जैसे उल्लेखनीय स्कोर बनाए हैं. कप्तान ओलिवर पीक ने शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने सुपर सिक्स स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक शतक लगा था.

वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी उनके गेंदबाज काफी प्रभावशाली रहे है. विल बायरोम ने श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट लेकर पूरी टीम को 58 रन पर ऑल आउट कर दिया. इसके अलावा चार्ल्स लैचमंड टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने चार मैचों में 5 की इकॉनमी से कुल 12 विकेट लिए हैं.

इंग्लैंड भी टूर्नामेंट में अजेय

वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड भी टूर्नामेंट में अजेय रहा है और शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया और बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत हासिल की. इंग्लैंड की बल्लेबाजी में बेन मेयस शानदार फॉर्म में हैं, वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोररों में शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में मैनी लम्सडेन अच्छा कर रहे हैं. टूर्नामेंट में उनका औसत प्रति विकेट नौ रन से थोड़ा ज्यादा है.