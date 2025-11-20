ETV Bharat / sports

अंडर-19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, भारत इस तारीख से करेगा अपने अभियान की शुरुआत

U19 World Cup 2026 schedule: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेले जाएंगे.

भारतीय अंडर 19 टीम
भारतीय अंडर 19 टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 9:53 AM IST

U19 World Cup 2026: आगले साल जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले U-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है. टूर्नामेंट का पहला मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा जबकि फाइनल मैच 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा.

पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे, जिसमें इंडिया अमेरिका से मुकाबला करेगा, जिम्बाब्वे का सामना स्कॉटलैंड से होगा, और तंजानिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ऐतिहासिक टूर्नामेंट में डेब्यू करेगा.

16 टीमें को चार ग्रुप में रखा गया है
टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें 41 मैचों में हिस्सा लेंगी. चार टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, जो सुपर सिक्स फेज, फिर सेमी-फाइनल और फाइनल खेला जाएगा. ग्रुप A में भारत, जो पांच टाइटल के साथ सबसे सफल टीम है, के साथ 2020 के विनर बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड शामिल हैं.

ग्रुप B में को-होस्ट जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शामिल हैं. ग्रुप C में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ आयरलैंड, जापान और श्रीलंका शामिल हैं. ग्रुप D में तंजानिया, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका शामिल हैं.

टूर्नामेंट के मैच पांच जगहों पर होंगे. जिम्बाब्वे में हरारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, साथ ही नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड और एचपी ओवल नामीबिया पर खेले जाएंगे.

डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने कैंपेन की शुरुआत दूसरे दिन विंडहोक में आयरलैंड के खिलाफ करेगा. बता दें कि 2024 एडिशन में अपने परफॉर्मेंस की वजह से दस टीमें ऑटोमैटिकली क्वालिफाई हो गईं और होस्ट जिम्बाब्वे के साथ जुड़ गईं. बाकी पांच टीमों ने रीजनल क्वालिफिकेशन इवेंट्स के जरिए अपनी जगह पक्की की है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

  • 15 जनवरी: अमेरिका बनाम इंडिया, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 15 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 15 जनवरी: तंजानिया बनाम वेस्ट इंडीज, एचपी ओवल, विंडहोक
  • 16 जनवरी: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 16 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 16 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, HP ओवल, विंडहोक
  • 17 जनवरी: इंडिया बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 17 जनवरी: जापान बनाम श्रीलंका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 18 जनवरी: न्यूजीलैंड बनाम USA, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 18 जनवरी: इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 18 जनवरी: वेस्ट इंडीज बनाम अफगानिस्तान, एचपी ओवल, विंडहोक
  • 19 जनवरी: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 19 जनवरी: श्रीलंका बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 19 जनवरी: साउथ अफ़्रीका बनाम तंजानिया, HP ओवल, विंडहोक
  • 20 जनवरी: बांग्लादेश बनाम न्यूज़ीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 20 जनवरी: ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 21 जनवरी: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 21 जनवरी: अफगानिस्तान बनाम तंजानिया, HP ओवल, विंडहोक
  • 22 जनवरी: जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 22 जनवरी: आयरलैंड बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 22 जनवरी: वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक
  • 23 जनवरी: बांग्लादेश बनाम USA, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 23 जनवरी: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 24 जनवरी: इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 24 जनवरी: सुपर सिक्स A4 बनाम D4, एचपी ओवल, विंडहोक
  • 25 जनवरी: सुपर सिक्स A1 बनाम D3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 25 जनवरी: सुपर सिक्स D2 बनाम A3, एचपी ओवल, विंडहोक
  • 26 जनवरी: सुपर सिक्स B4 बनाम C4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 26 जनवरी: सुपर सिक्स C1 बनाम B2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 26 जनवरी: सुपर सिक्स D1 बनाम A2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
  • 27 जनवरी: सुपर सिक्स C2 बनाम B3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 27 जनवरी: सुपर सिक्स C3 बनाम B1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 28 जनवरी: सुपर सिक्स, A1 बनाम D2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 28 जनवरी: सुपर सिक्स, A1 बनाम D2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 29 जनवरी: सुपर सिक्स D3 बनाम A2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 30 जनवरी: सुपर सिक्स D1 बनाम A3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 30 जनवरी: सुपर सिक्स B3 बनाम C1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 31 जनवरी: सुपर सिक्स B2 बनाम C3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 01 फरवरी: सुपर सिक्स B1 बनाम C2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 03 फरवरी: पहला सेमीफ़ाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
  • 04 फरवरी: दूसरा सेमीफ़ाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
  • 06 फरवरी: फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

U19 WORLD CUP 2026
U19 WORLD CUP 2026 TEAMS
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026
U19 WORLD CUP 2026 SCHEDULE

