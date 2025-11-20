ETV Bharat / sports

अंडर-19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, भारत इस तारीख से करेगा अपने अभियान की शुरुआत

भारतीय अंडर 19 टीम ( IANS PHOTO )

U19 World Cup 2026: आगले साल जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले U-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है. टूर्नामेंट का पहला मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा जबकि फाइनल मैच 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा. पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे, जिसमें इंडिया अमेरिका से मुकाबला करेगा, जिम्बाब्वे का सामना स्कॉटलैंड से होगा, और तंजानिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ऐतिहासिक टूर्नामेंट में डेब्यू करेगा. 16 टीमें को चार ग्रुप में रखा गया है

टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें 41 मैचों में हिस्सा लेंगी. चार टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, जो सुपर सिक्स फेज, फिर सेमी-फाइनल और फाइनल खेला जाएगा. ग्रुप A में भारत, जो पांच टाइटल के साथ सबसे सफल टीम है, के साथ 2020 के विनर बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड शामिल हैं.