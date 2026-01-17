ETV Bharat / sports

अंडर-19 वर्ल्ड कप: आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से, जानें कब और कहां देख सकेंगे मैच ?

IND U19 vs BAN U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आज (17 जनवरी) अपना दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाला है. ये मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. हाल ही आईपीएल से मुस्तफिजुर को बाहर करने और फिर बांग्लादेश का भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने को लेकर उठे विवाद के बाद ये दोनों देशों के बीच पहला हाई प्रोफाइल मैच होगा.

भारत ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत बारिश से प्रभावित मैच में अमेरिका को हराकर किया है. मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए अमेरिका को 107 रनों पर रोक दिया, जिसमें हेनिल पटेल ने 16 रन देकर पांच विकेट लिए. और फिर अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 42 रनों की बदौलत 118 गेंदें शेष रहते हुए छह विकेट से मैच जीत लिया.

वहीं बांग्लादेश के लिए ये टूर्नामेंट का पहला मैच होगा, जिसमें वो जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत करना चाहेगा. बांग्लादेश की अंडर 19 टीम काफी मजबूत है, हाल ही में उन्होंने ACC U19 एशिया कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे और 2023-2024 में लगातार U19 एशिया कप खिताब भी जीते.

IND U19 vs BAN U19: हेड टू हेड

अब तक दोनों टीमें 28 बार आमने सामने आचुकी हैं. जिसमें भारत को 21 मैच में जीत मिली है जबकि बांग्लादेश केवल 6 मैच जीत सका है और एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका.