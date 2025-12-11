ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में पांच विदेशी खिलाड़ी शामिल, लिस्ट में दो भारतीय का भी नाम

मेलबर्न: आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप अगले साल 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में शुरू होने वाला है. जिसके लिए 16 टीमें 41 मुकाबले में आमने सामने होंगी. टूर्नामेंट की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे क्रिकेट बोर्ड अपने देश के स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में पांच विदेशी मूल के खिलाड़ी

इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय अंडर 19 टीम का भी ऐलान कर दिया है. हैरान करने वाली बात ये है कि जिस देश में क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है आज उसकी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में 5 विदेशी मूल के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इनमें दो भारतीय मूल के - आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स- भी शामिल हैं. आर्यन, एक अच्छे बल्लेबाज और स्लो लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं, जबकि जेम्स, एक राइट-आर्म मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं. दोनों इसी साल सितंबर में भारत के खिलाफ होने वाले यूथ टेस्ट और वनडे टीम का भी हिस्सा थे. भारतीय मूल के क्रिकेटरों के अलावा, टीम में श्रीलंका मूल के दो खिलाड़ी (नादेन कूरे और नितेश सैमुअल) और चीनी मूल का एक खिलाड़ी (एलेक्स ली यंग) भी शामिल है.