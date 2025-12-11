ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में पांच विदेशी खिलाड़ी शामिल, लिस्ट में दो भारतीय का भी नाम
U19 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में भारतीय, श्रीलंकाई और चीनी मूल के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.
Published : December 11, 2025 at 1:16 PM IST
मेलबर्न: आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप अगले साल 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में शुरू होने वाला है. जिसके लिए 16 टीमें 41 मुकाबले में आमने सामने होंगी. टूर्नामेंट की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे क्रिकेट बोर्ड अपने देश के स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में पांच विदेशी मूल के खिलाड़ी
इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय अंडर 19 टीम का भी ऐलान कर दिया है. हैरान करने वाली बात ये है कि जिस देश में क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है आज उसकी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में 5 विदेशी मूल के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.
इनमें दो भारतीय मूल के - आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स- भी शामिल हैं. आर्यन, एक अच्छे बल्लेबाज और स्लो लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं, जबकि जेम्स, एक राइट-आर्म मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं. दोनों इसी साल सितंबर में भारत के खिलाफ होने वाले यूथ टेस्ट और वनडे टीम का भी हिस्सा थे. भारतीय मूल के क्रिकेटरों के अलावा, टीम में श्रीलंका मूल के दो खिलाड़ी (नादेन कूरे और नितेश सैमुअल) और चीनी मूल का एक खिलाड़ी (एलेक्स ली यंग) भी शामिल है.
Oliver Peake will lead Australia U19 World Cup title defence next month: https://t.co/hzXH9US2TH pic.twitter.com/fsjbE0rAHH— cricket.com.au (@cricketcomau) December 11, 2025
ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान
ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रहा है, जिसके कप्तान ओलिवर पीक हैं. बाएं हाथ का ये बल्लेबाज 2024 में साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की टाइटल जीत में अहम भूमिका निभाई थी. वो पिछले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम के अकेले सदस्य हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में चार पारियों में 120 रन बनाए - जिसमें भारत के खिलाफ फाइनल में नाबाद 46 रन भी शामिल हैं.
अब तक चार टाइटल जीत चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में आयरलैंड, जापान और श्रीलंका के साथ रखा गया है. चारों ग्रुप में से हर एक से टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स स्टेज में जाएंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे.
After winning the 2024 #U19WorldCup as an injury-replacement, left-handed batter Oliver Peake returns as skipper for Australia's defence 👇https://t.co/Jtx3Z9YOGm— ICC (@ICC) December 11, 2025
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप
- ग्रुप A: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, श्रीलंका
- ग्रुप B: भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, न्यूजीलैंड
- ग्रुप C: जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड
- ग्रुप D: तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया U19 वर्ल्ड कप स्क्वाड
ओलिवर पीक (कप्तान), केसी बार्टन, नैडेन कूरे, जेडन ड्रेपर, स्टीवन होगन, थॉमस होगन, बेन गॉर्डन, जॉन जेम्स, चार्ल्स लैचमंड, एलेक्स ली यंग, विल मलाजकज़ुक, नितेश सैमुअल, हेडन शिलर, आर्यन शर्मा, विलियम टेलर