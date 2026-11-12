अंडर-19 एशिया कप 2026: पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री, भारत भी फाइनल में पहुंचने के करीब
Pakistan U19 Team: पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से मात दी.
Published : November 12, 2026 at 3:55 PM IST
U19 Asia Cup 2026 Semifinals: पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है. ओमान में खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइन में उन्होंने बांग्लादेश को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल का टिकट हासिल किया.
पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 31.5 ओवर में 138 रनों पर ढेर कर दिया. जिसमें रिजवानुल्लाह के 8 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट सबसे खास थे. उसके बाद पाकिस्तान ने 139 रनों के लक्ष्य को 21.5 ओवर में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया.
उस्मान खान 54 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हैयाम खान 72 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हो गए. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी हुई.
The defending champions are back in the final and just one win away from getting their hands on the trophy once again 🇵🇰 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #PAKvBAN #ACC https://t.co/A4TzhpPPr2— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026
भारत भी फाइनल में पहुंचने के करीब
इस जीत के साथ पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, जहां अब उसका मुकाबल भारत और अफगानिस्तान के बीच हो रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच की विजेता टीम से होगा. फाइनल में पहुंचने की ज्यादा संभावना भारत की ही है. क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भारत के सामने सिर्फ 228 रनों का ही लक्ष्य रख पाई.
खबर लिखे जाने तक भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 21 ओवर में एक विकेट पर 137 रन बना लिए हैं. कप्तान रायचंदानी 65 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि आर्यवीर सहवाग 57 गेंद में 51 रन बनाकर आउट हो गए. जिसमें उनके 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं.
228 runs stand between India U19 and a spot in the Final! 🏆 Can our batters chase it down smoothly? 🤔 Watch #AFGvIND in the DP World Men's U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/uRLZ5smnF2— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 12, 2026
यहां से अगर भारत मैच नहीं हारता है तो फिर एक बार भारत बानम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने को मिलेगा. जो कि 14 नवंबर को खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमें ग्रुप मैच में आमने सामने आई थीं, जहां रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को तीन विकेट से जीत मिली थी.