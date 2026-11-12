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अंडर-19 एशिया कप 2026: पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री, भारत भी फाइनल में पहुंचने के करीब

अंडर-19 एशिया कप 2026: पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री ( IANS )

U19 Asia Cup 2026 Semifinals: पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है. ओमान में खेले गए टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइन में उन्होंने बांग्लादेश को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल का टिकट हासिल किया.

पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 31.5 ओवर में 138 रनों पर ढेर कर दिया. जिसमें रिजवानुल्लाह के 8 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट सबसे खास थे. उसके बाद पाकिस्तान ने 139 रनों के लक्ष्य को 21.5 ओवर में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया.

उस्मान खान 54 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हैयाम खान 72 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हो गए. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी हुई.