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एशियाई अंडर-18 हॉकी सेमीफाइनल में चीन से हारी भारतीय महिला टीम

भारत ने चीन के खिलाफ सेमीफाइनल में 2-2 की बराबरी की. हालांकि, शूटआउट में 1-3 से हारकर फाइनल में पहुंचने से चूक गया.

A view of the match being played between India and China.
भारत और चीन के बीच खेले जा रहे मैच का एक नजारा. (X @asia_hockey)
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By PTI

Published : June 5, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
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काकामिगाहारा (जापान) : भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम शुक्रवार को यहां एशियाई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में चीन से पेनल्टी शूटआउट में हार गई और इस तरह से स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गई.

भारतीय टीम चार क्वार्टर तक चले रोमांचक मुकाबले के 2-2 से बराबर रहने के बाद शूटआउट में 1-3 से हार गई. भारत की तरफ से निर्धारित समय में नौशीन नाज (तीसरे मिनट) और किरण एक्का (54वें मिनट) ने गोल दागे, जबकि ली ज़ेयान (24वें मिनट) और झांग युज़ेंग (48वें मिनट) ने चीन के लिए गोल किए.

महिला वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मैच जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा. भारत शनिवार को कांस्य पदक के लिए इस मैच में हारने वाली टीम से भिड़ेगा. भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार शुरुआत करते हुए तीसरे मिनट में ही गोल दाग दिया. कप्तान स्वीटी कुजुर ने मिडफील्ड से नौशीन को एक बेहतरीन पास दिया, जिन्होंने जोरदार बैक-हैंड शॉट लगाकर गेंद को नेट में पहुंचा दिया.

चीन को 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन फेंग जियाक्सिन के शॉट को भारतीय गोलकीपर महक परिहार ने बचा लिया. हालांकि जेयान ने इसके तीन मिनट बाद ही बराबरी का गोल दाग दिया. तीसरे क्वार्टर में भारत को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वह इनका फायदा नहीं उठा पाया.

चीन की झांग युज़ेंग ने अंतिम क्वार्टर के तीसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया. इसके कुछ देर बाद किरण ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को बराबरी पर ला दिया. पेनल्टी शूटआउट में लू टोंग टोंग, गे चेन और गुओ जियाक्सिन ने चीन के लिए गोल किए जबकि भारत की तरफ से संदीपा कुमारी ही गोल कर पाईं.

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