दक्षिण अफ्रीका ने बनाया अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर
U 19 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में तंजानिया के खिलाफ 397 रन बना कर इतिहास रच दिया.
Published : January 20, 2026 at 12:02 PM IST
विंडहोक (नामिबिया): अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान से पहला मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया. सोमवार 19 जनवरी को हाई परफॉर्मेंस ओवल में तंजानिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने 397/5 का बड़ा स्कोर बनाया, जो अब ICC मेन्स U-19 वर्ल्ड कप 2026 में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले इसी सीजन में श्रीलंका ने जापान के खिलाफ 391 रन बनाए थे.
इसके अलावा यह टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल भी है. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 2012 में नामीबिया के खिलाफ U-19 वर्ल्ड कप 359/6 का स्कोर किया था. दूसरी ओर यह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से अब तक का आठवां सबसे बड़ा स्कोर है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, जिनसे 2002 में केन्या के खिलाफ 6 विकेट पर 480 रन बनाए थे.
An all-round effort earns South Africa their first win at #U19WorldCup 2026 👏— ICC (@ICC) January 19, 2026
Follow all the action LIVE, broadcast details 📺: https://t.co/jKX6xmmOJQ pic.twitter.com/BRiSJIHkiH
दो खिलाड़ियों ने जड़ा शतक
कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया और जेसन रोल्स के शतकों की वजह से साउथ अफ्रीका इस बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा. बुलबुलिया ने 108 गेंद पर 108 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था. जबकि रोल्स 101 गेंदों पर 125 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्होंने अपनी पारी में दस चौके और पांच छक्के लगाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 201 रन की पार्टनरशिप की. इसके अलावा पॉल जेम्स ने सिर्फ 18 गेंदों पर दो चौकों और पांच छक्कों की मदद से 46 रन बनाए, जिससे प्रोटियाज 400 रन के आंकड़े से सिर्फ तीन रन दूर रह गए.
A power-packed performance got South Africa off the mark at the #U19WorldCup 💥— ICC (@ICC) January 19, 2026
Watch Highlights 🎦👇https://t.co/OaPuzLIlE5
तंजानिया को 329 रनों से मिली हार
397 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तंजानिया की पूरी टीम 32.2 ओवर में केवल 68 रनों पर ही ढेर हो गई. जिसकी वजह से उन्हें 329 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका अब 22 जनवरी को उसी जगह पर अपने आखिरी ग्रुप D गेम में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा.
Proteas skipper Muhammad Bulbulia reached the three-figure mark with a maximum 🤩— ICC (@ICC) January 19, 2026
Follow #U19WorldCup action LIVE, broadcast details 👉 https://t.co/jKX6xmmgUi pic.twitter.com/2yMxUQaVul