अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी नो हैंडशेक! पाकिस्तान के बाद अब भारत-बांग्लादेश के कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद अबरार को म्हात्रे के पास से गुजरते हुए देखा गया, लेकिन दोनों ने न तो कोई आई कॉन्टैक्ट किया और न ही हैंडशेक किया. इसके बाद जब दोनों के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए बाउंड्री पर इंतजार कर रहे थे और जब वे मैदान पर आए, तो भी उन्होंने एक दूसरे से बातचीत और हाथ मिलाने से परहेज किया.

बुलावायो (जिम्बाब्वे): राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के दौरान हाथ न मिलाने का मामला अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों तक पहुंच गया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार, 17 जनवरी को बुलावायो में भारत और बांग्लादेश आमने सामने हैं. जहां टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. भारत की तरफ से अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे थे जबकि बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम के बीमार होने के कारण, उपकप्तान जावेद अबरार ने टॉस के लिए उनकी जगह ली थी.

भारत बांग्लादेश के बीच तनाव

बता दें कि हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ा है. इसकी शुरुआत बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में 9.20 करोड़ में खरीदने के बाद लीग से बाहर करने से हूई. क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में साइन करने के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगा था. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बार-बार खबरों के बीच कई धार्मिक लीडरों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर विरोध करने लगे थे.

जिसके बाद BCCI ने KKR को मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज करने का आदेश दे दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से मना कर दिया, और अभी तक इस मामले पर आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेगा या नहीं.

जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कई बार प्रेस रिलीज जारी करके यह कहा गया है कि उनकी आईसीसी से इस मामले पर दो बार मीटिंग हो चुकी है. जिसमें आईसीसी का तर्क है कि फाइनल शेड्यूल तय होने के बाद मैच को शिफ्ट करना असंभव है, जबकि बांग्लादेश इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.