अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट में दर्ज की तीसरी जीत, अगला मुकाबला जिम्बाब्वे-पाकिस्तान से
U-19 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप में तीसरी जीत दर्ज करके सुपर सिक्स में पहुंच गई है.
Published : January 24, 2026 at 11:22 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 11:28 PM IST
बुलावायो (जिम्बाब्वे): भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर ग्रुप बी में अपना टॉप स्थान पक्का कर लिया है. टीम अब तक छह अंकों के साथ टूर्नामेंट के सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है.
भारत ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया
भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो गया था. 37 ओवर में 130 रनों के DLS लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत ने पारी की शुरुआत में ही एरॉन जॉर्ज (7) का विकेट गंवा दिया. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की. सूर्यवंशी ने 23 गेंद में 40 रन बनाए, जबकि म्हात्रे ने 27 गेंद में 53 रनों की पारी खेली.
सूर्यवंशी और म्हात्रे के विकेट गिरने के बाद विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी की जोड़ी ने भारत की जीत सुनिश्चित की. उनकी साझेदारी की मदद से भारत ने सिर्फ 13.3 ओवर में 130 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया. टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत के साथ, भारत छह अंकों और +2.719 के नेट रन रेट के साथ ग्रुप में टॉप पर है.
न्यूजीलैंड 135 रन पर ऑल आउट
इससे पहले भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने शुरू से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए शानदार सामूहिक प्रदर्शन किया. आरएस अंबरीश शो के स्टार रहे, उन्होंने चार विकेट लिए, जबकि हेनिल पटेल ने तीन विकेट लिए. अंबरीश ने 8-1-29-4 के आंकड़े दर्ज किए, जबकि हेनिल ने 7.2-1-23-3 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए. खिलन पटेल, मोहम्मद एनां और कनिष्क चौहान ने एक-एक विकेट लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से कैलम सैमसन ने क्रीज पर रहते हुए नाबाद 37 रन बनाए, जबकि सेल्विन संजय ने 28 रन बनाए. छह बल्लेबाजों ने सिंगल डिजिट में रन बनाए.
भारत का पाकिस्तान से मैच
इस जीत से भारत सुपर सिक्स स्टेज के ग्रुप 2 में भी पहुंच गया है, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं. पांच बार की चैंपियन इंडिया अपना अगला मैच 27 जनवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी और 1 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी.