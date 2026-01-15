ETV Bharat / sports

अंडर 19 वर्ल्ड कप: वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड डेब्यू, भारत ने अमेरिका को हराकर जीत के साथ की शुरुआत

भारतीय अंडर 19 टीम ( IANS PHOTO )

बुलावायो (जिम्बाब्वे): अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो गया है. भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को छह विकेट से (DLS मेथड से) हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में पांच बार के विजेता इंडिया ने टॉस जीतकर अमेरिका को पहले खेलने का मौका दिया, और फिर पूरी टीम को 35.2 ओवर में 107 रनों पर ही समेट दिया. भारत की तरफ हेनिल पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 7 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट झटके और एक मेडन ओवर भी फेंका. इसके बाद भारतीय टीम जब चेस करने के लिए मैदान में उतरी तो लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण खेल रोक दिया गया. इसके बाद बारिश हुई और गेम को इतनी देर के लिए रोकना पड़ा कि लंबे ब्रेक के बाद जब गेम दोबारा शुरू हुआ तो मैच घटाकर 37 ओवर का कर दिया गया. जिसमें भारत को 96 रनों का लक्ष्य मिला.