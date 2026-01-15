ETV Bharat / sports

अंडर 19 वर्ल्ड कप: वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड डेब्यू, भारत ने अमेरिका को हराकर जीत के साथ की शुरुआत

U19 World Cup 2026 IND vs USA: हेनिल पटेल के पांच विकेट की मदद से इंडिया ने अमेरिका को छह विकेट से हरा दिया.

भारतीय अंडर 19 टीम
भारतीय अंडर 19 टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलावायो (जिम्बाब्वे): अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो गया है. भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को छह विकेट से (DLS मेथड से) हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया.

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में पांच बार के विजेता इंडिया ने टॉस जीतकर अमेरिका को पहले खेलने का मौका दिया, और फिर पूरी टीम को 35.2 ओवर में 107 रनों पर ही समेट दिया. भारत की तरफ हेनिल पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 7 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट झटके और एक मेडन ओवर भी फेंका.

इसके बाद भारतीय टीम जब चेस करने के लिए मैदान में उतरी तो लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण खेल रोक दिया गया. इसके बाद बारिश हुई और गेम को इतनी देर के लिए रोकना पड़ा कि लंबे ब्रेक के बाद जब गेम दोबारा शुरू हुआ तो मैच घटाकर 37 ओवर का कर दिया गया. जिसमें भारत को 96 रनों का लक्ष्य मिला.

96 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, इंडिया को दो विकेट जल्दी गिर गए, जब कप्तान म्हात्रे (19) और त्रिवेदी (2) आउट हो गए, जिससे इंडिया 25/3 पर संघर्ष कर रहा था, वौभव मैच रुकने से पहले ही 2 रन बनाकर आउट हो गए थे.

लेकिन उसके बाद अभिज्ञान कुंडू और विहान मल्होत्रा ​​ने मुश्किल का सामना किया और धीरे-धीरे अमेरिका के बॉलर्स पर पलटवार किया, साथ में काउंटर-अटैकिंग 45 रन की पार्टनरशिप की जिससे इंडिया टारगेट के करीब पहुंच गया. मल्होत्रा ने 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कुंडू 42 रन और चौहान 10 रन बनाकर नाबाद रहे.

अब भारतीय युवा टीम शनिवार को ग्रुप A में अपने दूसरे मैच के लिए बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी.

सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 294 दिन की उम्र में U19 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय मूल के खिलाड़ी नीतीश कुमार के नाम था, जिन्होंने 18 साल कनाडा के लिए 15 साल और 245 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.

ये भी पढ़ें

16 टीम वन ड्रीम: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू, पढ़ें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

TAGGED:

U 19 WORLD CUP 2026
IND VS USA U 19 WORLD CUP
VAIBHAV SURYAVANSHI RECORD DEBUT
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026
U 19 WORLD CUP 2026 IND VS USA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.