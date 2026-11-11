ETV Bharat / sports

अंडर-19 एशिया कप: भारत का सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला, पाकिस्तान की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत

भारतीय अंडर-19 टीम ( IANS )

U-19 Asia Cup 2026 Semifinals: ओमान में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. उन्होंने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 70 रनो से मात देकर ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल किया. भारतीय टीम ने यूएई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 309 रन बनाए. जिसमें आर्यवीर सहवाग के 160 रन सबसे खास थे. जवाब में यूएई की टीम 50 ओवर में 239 रनों पर ऑल आउट हो गई.

ग्रुप ए के ही दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 101 रनों से मात देकर ग्रुप को टॉप किया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 275 रन बनाए और फिर नेपाल की टीम को 174 रनों पर समेट दिया. इसके साथ ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गए.

वहीं ग्रुप बी से बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. अफगानिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पर रहा. उसने अपने तीनों मैचों में जीत दर्ज की. जबकि बांग्लादेश को तीन मैच में से एक मैच में हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से वो ग्रुप में दूसरे स्थान पर हैं. टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही अजेय रहे हैं. जबकि बांग्लादेश और भारत को अपने अपने ग्रुप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा है. सेमीफाइनल मैच

सेमीफाइनल मुकाबला 12 नवंबर को खेला जाना है. जिसमें भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा, जबकि पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा. अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने सेमीफाइनल मैच जीत जाते हैं, तो क्रिकेट फैंस को इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला फाइनल में देखने को मिलेगा. खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा.