अंडर-19 एशिया कप: भारत का सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला, पाकिस्तान की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत
अंडर-19 एशिया कप 2026 के चार सेमीफाइनलिस्ट 12 नवंबर को आमने-सामने होंगे.
Published : November 11, 2026 at 1:33 PM IST
U-19 Asia Cup 2026 Semifinals: ओमान में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. उन्होंने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 70 रनो से मात देकर ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल किया. भारतीय टीम ने यूएई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 309 रन बनाए. जिसमें आर्यवीर सहवाग के 160 रन सबसे खास थे. जवाब में यूएई की टीम 50 ओवर में 239 रनों पर ऑल आउट हो गई.
ग्रुप ए के ही दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 101 रनों से मात देकर ग्रुप को टॉप किया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 275 रन बनाए और फिर नेपाल की टीम को 174 रनों पर समेट दिया. इसके साथ ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गए.
वहीं ग्रुप बी से बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. अफगानिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पर रहा. उसने अपने तीनों मैचों में जीत दर्ज की. जबकि बांग्लादेश को तीन मैच में से एक मैच में हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से वो ग्रुप में दूसरे स्थान पर हैं. टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही अजेय रहे हैं. जबकि बांग्लादेश और भारत को अपने अपने ग्रुप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा है.
सेमीफाइनल मैच
सेमीफाइनल मुकाबला 12 नवंबर को खेला जाना है. जिसमें भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा, जबकि पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा. अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने सेमीफाइनल मैच जीत जाते हैं, तो क्रिकेट फैंस को इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला फाइनल में देखने को मिलेगा. खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा.
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टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन
इस टूर्नामेंट में भारतीय अंडर 19 टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है. उसे सिर्फ पाकिस्तान से कड़े मुकाबले में तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम ने 46.3 ओवर में अर्जुन के शतक की बदौलत 208 रन बनाने में सफल रही थी. लेकिन पाकिस्ता ने हमजा जहूर के नाबाद 100 रनों की वजह से 48.1 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन बनाकर मैच जीत लिया. इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में नेपाल को 128 रनों पर समेटकर 19.1 ओवर में ही 10 विकेट से मैच जीत लिया. तीसरे मैच में उन्होंने यूएई को 70 रनों से मात दी.
सहवाग के बेटे पर होगी नजर
पिछले मैच में शतक ठोककर सुर्खियां बटोरने वाले आर्यवीर सहवाग अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल में आकर्षण का केंद्र होंगे. पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में यूएई के खिलाफ 168 गेंद पर 160 रन बनाए और इस तरह से भारत को 70 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सहवाग ने अभी तक तीन पारियों में नाबाद 70, 22 और 160 रन बनाए हैं. इस तरह से वह अभी तक 252 रन बना चुके हैं. गेंदबाजी में तेज गेंदबाज ईशान सूद और बाएं हाथ के स्पिनर मनल चौहान ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने क्रमशः आठ और पांच विकेट लिए हैं.
बता दें कि भारत ने अंडर-19 एशिया कप रिकॉर्ड आठ बार जीता है, जिसमें एक संयुक्त खिताब भी शामिल है. भारतीय टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होगी.
भारतीय अंडर 19 टीम
लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, मोहित उलवा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, ईशान सूद, यशवीर गौड़, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शाविन विनोद.