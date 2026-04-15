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दो बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर एक्सेलसेन ने रिटायरमेंट का किया ऐलान

विक्टर एक्सेलसेन ने रिटायरमेंट का किया ऐलान ( IANS )

हैदराबाद: डेनमार्क के स्टार शटलर विक्टर एक्सेलसेन ने बुधवार, 15 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास ले लिया. दो बार के ओलंपिक चैंपियन ने कहा कि वह बार-बार होने वाली पीठ की समस्याओं के कारण यह फैसला ले रहे हैं और उनका शरीर अब आगे खेलने की अनुमति नहीं दे रहा है. एक्सेलसेन आखिरी बार अक्टूबर 2025 में फ्रेंच ओपन में खेलते दिखे थे. उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट पिछले साल इंडिया ओपन था, जिसके बाद उन्हें पीठ की चोट से जूझना पड़ा. एक्सेलसेन ने क्या कहा?

एक्सेलसेन ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक बयान में कहा, 'आज का दिन मेरे लिए आसान नहीं है. पीठ की बार-बार होने वाली समस्याओं के कारण, मैं अब उच्चतम स्तर पर मुकाबला करने और अभ्यास करने में सक्षम नहीं हूं. सर्जरी, कई इंजेक्शन, उपचार और मूल रूप से लंबे समय तक दर्द-मुक्त रहने के लिए सब कुछ आजमाने के बाद, मुझे अपनी दीर्घकालिक सेहत पर ध्यान देने की सलाह दी गई है. इस स्थिति को स्वीकार करना बेहद मुश्किल रहा है. लेकिन अब मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां मेरा शरीर मुझे आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहा है.' एक्सेलसेन की उपलब्धियां

एक्सेलसेन इतिहास के सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले पुरुषों के सिंगल्स खिलाड़ियों में से एक के तौर पर रिटायर हुए हैं. उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, साथ ही रियो 2016 में कांस्य पदक भी हासिल किया. उन्होंने 2017 और 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब भी अपने नाम किए. इसके अलावा, वह 180 हफ्तों से ज्यादा समय तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे और उन्होंने सभी सुपर 1000 खिताबों पर पूरी तरह से कब्जा किया. ओलंपिक - कांस्य (2016), स्वर्ण (2020 और 2024)