जम्मू-कश्मीर के दो एथलीटों की बड़ी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्नोशू रेस में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व

International Snowshoe Race 2026: इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्नोशू रेस के 52वें संस्करण में 17 भारतीय एथलीट भाग लेंगे.

जम्मू-कश्मीर के दो एथलीटों की बड़ी उपलब्धि
जम्मू-कश्मीर के दो एथलीटों की बड़ी उपलब्धि (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 6:58 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के दो सीनीयर एथलीट-गुलजार अहमद खान और मुजम्मिल हुसैन मीर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ये दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्नोशू रेस 'सियास्पोलाडा 2026' के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं.

स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया (SSFI) ने जम्मू-कश्मीर स्नोशू एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक गनी को इस चयन की औपचारिक रूप से सूचना दी है और दोनों एथलीटों की उनके निरंतर प्रदर्शन और केंद्र शासित प्रदेश में स्नोशू रनिंग को बढ़ावा देने में योगदान के लिए सराहना की है.

स्नोशू एसोसिएशन के एक आधिकारिक बयान के अनुसार विश्व प्रसिद्ध स्नोशू रेस के 52वें संस्करण में कुल 17 भारतीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे. जो कि 3-4 जनवरी, 2026 को इटली के ट्रेंटिनो में आयोजित होने वाली है. दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्नोशू रेस मानी जाने वाली सियास्पोलाडा, हर साल विभिन्न महाद्वीपों से शीर्ष एथलीटों और साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करती है.

गुलजार अहमद खान
गुलजार अहमद खान (Etv Bharat)

बता दें कि गुलजार अहमद खान बडगाम के रहने वाले हैं जबकि मुजम्मिल हुसैन मीर का ताल्लुक श्रीनगर से है. दोनों एथलीट पहले कई राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजनों में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हें देश के सबसे अनुभवी स्नोशू एथलीटों में से एक माना जाता है.

जम्मू-कश्मीर स्नोशू एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक गनी ने कहा, 'गुलजा और मुजम्मिल का चयन घाटी के एथलीटों की प्रतिभा और दृढ़ता का प्रमाण है, जो सीमित संसाधनों और बुनियादी ढांचे के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'सियास्पोलाडा 2026 में उनकी भागीदारी और अधिक युवाओं को शीतकालीन खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी.'

मुजम्मिल हुसैन मीर
मुजम्मिल हुसैन मीर (Etv Bharat)

गनी ने ये भी कहा कि टीम इंडिया में गुलजार और मुजम्मिल का शामिल होना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीरी एथलीटों की बढ़ती पहचान को दर्शाता है. 'दोनों धावक पहले कई राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजनों में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हें देश के सबसे अनुभवी स्नोशू एथलीटों में से एक माना जाता है.'

INTERNATIONAL SNOWSHOE RACE
SNOWSHOE RACE IN ITALY
अंतर्राष्ट्रीय स्नोशू रेस 2026
जम्मू कश्मीर के एथलीट
SNOWSHOE RACE 2026

