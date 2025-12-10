ETV Bharat / sports

जुड़वां भाइयों का हुआ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन, पिता भी कर चुके हैं देश का नाम रोशन

Zimbabwe U19 World Cup squad: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक होंगे.

Zimbabwe U19 Team
जिम्बाब्वे की U-19 टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 5:28 PM IST

हैदराबाद: आप ने दो भाइयों को क्रिकेट के मैदान पर एक टीम में खेलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन दो जुड़वां भाईयों को एक ही टीम में खेलते हुए बहुत ही कम बार देखा होगा. एक समय न्यूजीलैंड के दो जुड़वां भाई- हमिश मार्शल और जेम्स मार्शल- अपनी नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

अब एक बार फिर दो जुड़वां भाई मैदान में उतरने वाले हैं और दोनों जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर एंडी ब्लिगनॉट के जुड़वा बेटे- कियान ब्लिगनॉट, और माइकल ब्लिगनॉट- हैं, जिनको जिम्बाब्वे ने अगल साले होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया है.

एंडी ब्लिगनॉट का करियर
एंडी ब्लिगनॉट एक जबरदस्त ऑलराउंडर थे, जिन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 74 मैच खेले और साउथ अफ्रीका में 2003 वर्ल्ड कप भी खेला है. टेस्ट में ब्लिगनॉट ने 19 मैच और वनडे में 54 मैच खेले हैं, जबकि एक टी20 मैच भी खेले हूए हैं.

अब, उनके बेटों को आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में पिता के नक्शेकदम पर चलने का मौका मिलेगा. दोनों जुड़वां भाईयों की उम्र 17 साल है, जो बैट व बॉल दोनों में माहिर हैं. उन्हें अपनी ही जमीन पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे और नामीबिया 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक इस इवेंट को होस्ट करने वाले हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट
टूर्नामेंट में 16 टीमें 41 मैचों में मुकाबला करेंगी, जिसकी शुरुआत ग्रुप स्टेज से होगी, उसके बाद सुपर सिक्स, सेमीफाइनल और हरारे में फाइनल होगा. जिम्बाब्वे की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप 'सी' में रखा गया है और वे अपने सभी ग्रुप मैच ताकाशिंगा क्रिकेट क्लब में खेलेंगे.

टूर्नामेंट से पहले, जिम्बाब्वे 10 जनवरी को हरारे के ओल्ड हैरियंस स्पोर्ट्स क्लब में अमेरिका के खिलाफ और 12 जनवरी को मासविंगो स्पोर्ट्स क्लब में न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगा. उसके बाद वो 15 जनवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे, 18 जनवरी को इंग्लैंड का सामना करेंगे और 22 जनवरी को पाकिस्तान से भिड़ेंगे.

जिम्बॉब्वे की अंडर 19 टीम के हेड कोच पूर खिलाड़ी एल्टन चिगुंबुरा है, जिन्होंने अपने स्क्वाड पर खुशी जताई, और टीम के टैलेंट और बैलेंस की तारीफ की.

वर्ल्ड कप के लिए जिम्बाब्वे की U-19 टीम
सिम्बाराशे मुडजेंगरेरे (कप्तान), कियान ब्लिगनॉट, माइकल ब्लिगनॉट, लीरॉय चिवाउला, तातेंडा चिमुगोरो, ब्रेंडन सेनजेरे, नथानिएल हलाबंगाना, ताकुदजवा माकोनी, पनाशे मजाई, वेबस्टर माधिधि, शेल्टन माजवितोरेरा, कुपाकवाशे मुरादजी, ब्रैंडन न्दिवेनी, ध्रुव पटेल, बेनी जूज

संपादक की पसंद

