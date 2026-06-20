FIFA World Cup: तुर्की फीफा वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, पैराग्वे ने 1-0 से हराया
FIFA World Cup 2026: पैराग्वे ने 1-0 से रोमांचक जीत हासिल करके तुर्की को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया.
Published : June 20, 2026 at 12:36 PM IST
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की की टीम का सफर खत्म हो गया है. वो शनिवार (20 जून) को पैराग्वे से 1-0 से हार गए. ये ग्रुप D में उनकी दूसरी हार है. इससे पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया से भी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दूसरी ओर पैराग्वे की इस जीत ने उनके फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आगे बढ़ने की उम्मीदों को जिंदा रखा. अब उसके दो में एक जीत और एक हार के साथ कुल 3 पॉइंट हो गए हैं.
ग्रुप D के अपने पहले मैच में अमेरिका से 4-1 से हारने वाली पैराग्वे टीम ने शानदार शुरुआत की, जब गैलार्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद ही गोल कर दिया. मिडफील्डर ने 25 मीटर की दूरी से जोरदार लो शॉट मारा, जिसे गोलकीपर नहीं रोक पाए. यह इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल था, जिसने नया रिकॉर्ड बनाया. इस गोल ने उसी दिन स्कॉटलैंड के खिलाफ मोरक्को के इस्माइल सैबारी द्वारा बनाए गए 71 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
मुंह ढकने पर रेड कार्ड
पहले हाफ के ज्यादातर समय पैराग्वे टीम सहज दिखी. हालांकि, पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में उन्हें बड़ा झटका लगा जब मिगुएल अल्मिरोन को सीधा रेड कार्ड मिला. पैराग्वे के मिडफील्डर वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्हें FIFA के नए अनुशासनात्मक नियम के तहत सजा मिली. उन्होंने तुर्की के मेर्ट मुल्डुर के साथ बहस के दौरान अपना मुंह ढका था. VAR रिव्यू के बाद फैसले को बरकरार रखा गया, जिससे पैराग्वे को पूरा दूसरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा.
टूर्नामेंट से पहले लागू किए गए इस नए नियम के तहत, बहस के दौरान मुंह ढकने वाले खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिया जाता है. FIFA ने यह नियम तब लागू किया था जब बेनफिका के जियानलुका प्रेस्टियानी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपना मुंह छिपाते हुए रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर के खिलाफ भेदभावपूर्ण टिप्पणी की थी.
10 खिलाड़ी होने के बावजूद, पैराग्वे ने हाफ टाइम के बाद मजबूत डिफेंस दिखाया. तुर्की का बॉल पर कब्जा ज्यादा रहा और उन्होंने बराबरी का गोल करने के लिए कई हमले किए, लेकिन पैराग्वे के डिफेंस ने फुल टाइम तक अपनी मामूली बढ़त बनाए रखी, जिससे उनकी जीत भी सुनिश्चित हो गई.