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FIFA World Cup: तुर्की फीफा वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, पैराग्वे ने 1-0 से हराया

तुर्की फीफा वर्ल्ड कप से हुआ बाहर ( AP )

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की की टीम का सफर खत्म हो गया है. वो शनिवार (20 जून) को पैराग्वे से 1-0 से हार गए. ये ग्रुप D में उनकी दूसरी हार है. इससे पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया से भी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दूसरी ओर पैराग्वे की इस जीत ने उनके फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आगे बढ़ने की उम्मीदों को जिंदा रखा. अब उसके दो में एक जीत और एक हार के साथ कुल 3 पॉइंट हो गए हैं. ग्रुप D के अपने पहले मैच में अमेरिका से 4-1 से हारने वाली पैराग्वे टीम ने शानदार शुरुआत की, जब गैलार्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद ही गोल कर दिया. मिडफील्डर ने 25 मीटर की दूरी से जोरदार लो शॉट मारा, जिसे गोलकीपर नहीं रोक पाए. यह इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल था, जिसने नया रिकॉर्ड बनाया. इस गोल ने उसी दिन स्कॉटलैंड के खिलाफ मोरक्को के इस्माइल सैबारी द्वारा बनाए गए 71 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. तुर्की फीफा वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, पैराग्वे ने 1-0 से हराया (AP)