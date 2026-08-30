ETV Bharat / sports

BCCI एपेक्स काउंसिल के सदस्य की मौजूदगी में हैदराबाद ई-चैंपियंस को किया गया सम्मानित

हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम के कप्तान अभिरथ रेड्डी, चामुंडेश्वरीनाथ से चेक लेते हुए. ( Etv Bharat )