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BCCI एपेक्स काउंसिल के सदस्य की मौजूदगी में हैदराबाद ई-चैंपियंस को किया गया सम्मानित

टीम के टाइटल स्पॉन्सर ट्रोजन सोलर पावर ने TG20 लीग की चैंपियन हैदराबाद ई-चैंपियंस को सम्मानित किया.

हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम के कप्तान अभिरथ रेड्डी, चामुंडेश्वरीनाथ से चेक लेते हुए.
हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम के कप्तान अभिरथ रेड्डी, चामुंडेश्वरीनाथ से चेक लेते हुए. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 2:28 PM IST

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Hyderabad E-Champions Felicitation: तेलांगाना टी20 लीग (TG20) का पहला सीजन जीतने वाली हैदराबाद ई-चैंपियंस को टाइटल स्पॉन्सर ट्रोजन सोलर पावर ने सम्मानित किया. हैदराबाद के लकड़ीकापुल में आयोजित इस कार्यक्रम में BCCI एपेक्स काउंसिल के सदस्य वी. चामुंडेश्वरनाथ मुख्य अतिथि थे. उन्होंने चैंपियन खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के चेक सौंपे. इस दौरान चामुंडेश्वरनाथ ने कॉर्पोरेट जगत से अपील की कि वे युवा क्रिकेटरों के बीच आर्थिक अंतर को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा और करियर सुरक्षा बनाने में मदद करें.

खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि
ट्रोजन सोलर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से हुआ. ट्रोजन सोलर पावर के MD भवानी सुरेश और कंपनी के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे. इस मौके पर, चैंपियन टीम के सदस्यों को ट्रोजन सोलर के प्रतिनिधियों ने सम्मानित किया. ट्रोजन ने TG20 ऑरेंज कैप विजेता अभिरथ रेड्डी और पर्पल कैप विजेता अजय देव गौड़ में से प्रत्येक को 50 हजार रुपये का चेक दिया. ट्रोजन ने टीम के सदस्यों को भी 25-25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी.

ट्रोजन सोलर पावर ने हैदराबाद ई-चैंपियंस को सम्मानित किया.
ट्रोजन सोलर पावर ने हैदराबाद ई-चैंपियंस को सम्मानित किया. (Etv Bharat)

हैदराबाद ई-चैंपियंस के साथ तीन साल!
चामुंडेश्वरनाथ ने कहा कि कंपनी ने अगले तीन वर्षों तक हैदराबाद ई चैंपियंस टीम के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर बने रहने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्रतिभाओं को खोजने और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. ट्रोजन सोलर पावर के MD भवानी सुरेश ने कहा कि भविष्य में उनकी कंपनी क्रिकेट के साथ-साथ अन्य खेलों को भी बढ़ावा देगी.

हैदराबाद ई-चैंपियंस के तेज गेंदबाज और पर्पल कैप विजेता अजय देव गौड़ चामुंडेश्वरीनाथ से चेक लेते हुए
हैदराबाद ई-चैंपियंस के तेज गेंदबाज और पर्पल कैप विजेता अजय देव गौड़ चामुंडेश्वरीनाथ से चेक लेते हुए (Etv Bharat)

सुरेश ने कहा कि वे तेलुगु राज्यों में प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का साथ देंगे. कार्यक्रम में कंपनी के CEO जक्कुला श्रीनिवास, हैदराबाद ई चैंपियंस के कप्तान अभिरथ रेड्डी और टीम के सदस्य शामिल हुए.

हैदराबाद ई-चैंपियंस ने पहले ही सीजन में जीता खिताब
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पहली बार TG20 लीग 20 जून से 12 जुलाई तक आयोजित किया गया था. चैंपियन टीम ने अपने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन से प्रभावित करते हुए 11 मैच खेले और उनमें से 10 जीतकर खिताब अपने नाम किया. हैदराबाद के उप्पल में खेले गए फाइनल में, अन्विता ने खम्मम एसेस को 6 विकेट से हराकर चैंपियनशिप जीती. पहले बल्लेबाजी करते हुए खम्मम ने 157 रन बनाए, लेकिन हैदराबाद ने 4 विकेट खोकर 17.4 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया.

हैदराबाद ई-चैंपियंस के हर एक खिलाड़ी को 25 हजार की पुरस्कार राशि दी गई
हैदराबाद ई-चैंपियंस के हर एक खिलाड़ी को 25 हजार की पुरस्कार राशि दी गई (Etv Bharat)

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