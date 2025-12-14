ETV Bharat / sports

9वीं राष्ट्रीय एलीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता: उत्तराखंड टीम के चयन के लिए रामनगर में ट्रायल शुरू

पुरुष बॉक्सिंग के लिए भार वर्ग 47-50 किलोग्राम, 50-55 किलोग्राम, 55-60 किलोग्राम, 60-65 किलोग्राम, 65-70 किलोग्राम, 70-75 किलोग्राम, 75-80 किलोग्राम, 80-85 किलोग्राम, 85-90 किलोग्राम और 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्गों में मुकाबले हो रहे हैं.

महिला बॉक्सिंग के भार वर्गों की बात करें तो ट्रायल में 45-48 किलोग्राम, 48-51 किलोग्राम, 51-54 किलोग्राम, 54-57 किलोग्राम, 57-60 किलोग्राम, 60-65 किलोग्राम, 65-70 किलोग्राम, 70-75 किलोग्राम, 75-80 किलोग्राम और 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग शामिल हैं.

देवेंद्र भट्ट ने बताया कि इस ट्रायल में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. इस बार ट्रायल में करीब 60 पुरुष और 45 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं. इनमें कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड की टीम भी हिस्सा लेगी. इसी प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन रामनगर में किया जा रहा है. बॉक्सिंग टीम के चयनकर्ता देवेंद्र भट्ट ने बताया कि 9वीं राष्ट्रीय एलीट सीनियर पुरुष एवं सीनियर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए यह ट्रायल आयोजित किया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों से खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं. चयन प्रक्रिया के तहत महिला वर्ग में 10 अलग-अलग भार वर्गों से 10 महिला बॉक्सरों और पुरुष वर्ग में 10 अलग-अलग भार वर्गों से 10 पुरुष बॉक्सरों का चयन किया जाएगा.

रामनगर (उत्तराखंड): ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली 9वीं राष्ट्रीय एलीट सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड टीम के चयन की प्रक्रिया 14 दिसंबर से रामनगर में शुरू हो गई है. यह ट्रायल और चयन प्रक्रिया सुबह से रामनगर महाविद्यालय के बॉक्सिंग कोर्ट में आयोजित की जा रही है. जिसमें प्रदेशभर से महिला और पुरुष वर्ग के सीनियर बॉक्सरों ने प्रतिभाग किया. ट्रायल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके, गोल्ड समेत कई पदक जीत चुके खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं.

ट्रायल में हिस्सा लेने पहुंची पिथौरागढ़ निवासी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर निकिता चंद ने बताया कि वह कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं. ग्रेटर नोएडा में होने वाली सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड टीम का चयन रामनगर में हो रहा है, इसी की तैयारी को लेकर वह यहां आई हैं. निकिता ने बताया कि वह 60 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं और उनका लक्ष्य एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करना है.

देहरादून से आए अंकित राजपूत जो वर्तमान में भारतीय सेना में तैनात हैं, ने बताया कि उन्होंने बॉक्सिंग में तीन से चार राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली हैं. खेल कोटे के माध्यम से ही उनका चयन सेना में हुआ है. अंकित ने बताया कि उन्होंने स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल और नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं और अब एक बार फिर सीनियर नेशनल के लिए चयनित होने का प्रयास कर रहे हैं.

देहरादून निवासी समर द्विवेदी ने बताया कि वे पिछले आठ वर्षों से बॉक्सिंग कर रहे हैं. तीन से चार बार सीनियर नेशनल और दो बार जूनियर नेशनल में प्रतिभाग किया है. इसके अलावा वे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले चुके हैं, जहां वे प्री-क्वार्टर फाइनलिस्ट रहे. समर ने कहा कि वे सीनियर नेशनल के ट्रायल के लिए पूरी तैयारी के साथ रामनगर पहुंचे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे.

रामनगर में आयोजित इस ट्रायल को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. कोच और चयनकर्ता खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और मुकाबले की क्षमता को परख रहे हैं. चयनित खिलाड़ी आगामी 9वीं राष्ट्रीय एलीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह ट्रायल प्रदेश के उभरते और अनुभवी बॉक्सरों को राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है.

इन महिला खिलाड़ियों का चयन: अलग अलग वजन वर्ग में 9 महिला और 10 पुरुष मुक्केबाजों का चयन किया गया. महिला वर्ग में 45-48 वेट में पिथौरागढ़ की कनिका कठायत, 48-51 वेट में पिथौरागढ़ की शौभा कोली, 51-54 वेट में पिथौरागढ़ की आरती धरियात, 54-57 वेट में पिथौरागढ़ की पलक भट्ट, 57-60 में पिथौरागढ़ की निकिता, 60-65 में पिथौरागढ़ की काजल, 65-70 में देहरादून की भूमिका, 70-75 में चंपावत की कनिका, 75-80 में उधम सिंह नगर की नम्रता रावत का चयन हुआ.

इन पुरुष खिलाड़ियों का चयन: पुरुष वर्ग में 47-50 वेट में टनकपूर के साहिल, 50-55 में उधम सिंह नगर के साहिल, 55-60 में अल्मोड़ा बिट्टू कनवाल, 60-65 वेट में हर्ष बर्धन जोशी, 65-70 में नीरज, 75-80 वेट में नैनीताल के पवन पागति, 75-80 वेट में नैनीताल के गौरव, 80-85 वेट में पिथौरागढ़ के बसंत, 85-90 वेट में उधम सिंह नगर के कपिल, 90 से ऊपर हिमांशु का चयन हुआ.

