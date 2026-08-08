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ट्रेविस हेड ने एक वोट से जीता एलन बॉर्डर मेडल, लगातार दूसरे साल ये अवॉर्ड जीतकर हासिल की बड़ी उपलब्धि

शुक्रवार, 7 अगस्त को हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स समारोह में, हेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवॉर्ड दिया गया जबकि मिशेल स्टार्क ने 'शेन वॉर्न मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर' का अवार्ड जीता. वहीं मिचेल मार्श ने सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय खिलाड़ी और टिम डेविड को ‘टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार जीता.

हेड अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है. उनसे पहले रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन, स्टीवन स्मिथ और डेविड वॉर्नर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. लगातार दो वर्षों तक यह पुरस्कार जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों में रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, डेविड वॉर्नर और शेन वॉटसन शामिल हैं.

ब्रिस्बेन: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के शानदार ओपनर ट्रेविस हेड ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. वो लगातार दूसरी बार ‘एलन बॉर्डर मेडल’ पुरस्कार जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं.

एक वोट से जीता मेडल

29 जनवरी 2025 से आठ जनवरी 2026 तक चली मतदान प्रक्रिया में हेड ने एलेक्स कैरी को केवल एक वोट से और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को तीन वोट से पीछे छोड़ा. हेड को 153 वोट मिले जबकि कैरी को 152 वोट मिले. वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क 150 वोटों के साथ मेडल की दौड़ में तीसरे स्थान पर रहे.

हेड ने क्या कहा?

लगातार दूसरा ‘एलन बॉर्डर मेडल’ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हेड ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा, 'मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य की बात है कि ‘एबी’ (एलन बॉर्डर) स्वयं यहां मौजूद थे. पिछले साल श्रीलंका में हुए समारोह की तुलना में यही सबसे बड़ा अंतर था कि इस बार उन्होंने खुद मुझे यह पुरस्कार प्रदान किया.'

उन्होंने आगे कहा, यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास अब दो ‘एलन बॉर्डर मेडल’ हैं. 20 साल बाद मेरे बच्चे इन्हें देखेंगे और मैं उन्हें इनके बारे में बता सकूंगा. दोनों पुरस्कारों में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का योगदान होना भी मेरे लिए बेहद खास है.'

ट्रेविस हेड का प्रदर्शन

ट्रेविस हेड ने 2025/26 में शानदार खेल का प्रदर्शन किया. हेड ने तीनों फॉर्मेट में 30 मैचों में 1,437 रन बनाए. उनके शानदार सीजन में पर्थ में एशेज सीरीज के पहले मैच में 83 गेंदों पर 123 रनों की मैच जिताऊ पारी और एडिलेड टेस्ट में 170 रनों का हाई स्कोर शामिल था.