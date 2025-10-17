ETV Bharat / sports

रोहित और कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ने किया खुलासा, जानिए क्या बोले अक्षर?

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर पहले वनडे मैच से पहले बड़ा बयान दिया है.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का आगाज रविवार से करने वाली है. उससे पहले टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पर्थ में अभ्यास के लिए पहुंची. इस दौरान भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर अक्षर पटेल और ऑस्ट्रेलिया के तूफानी सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मीडिया से बात की. इन दोनों ने कई अहम मुद्दों पर बात की. इस दौरान हेड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे सीरीज से क्रिकेट के मैदान पर कमबैक करने और 2027 वनडे वर्ल्ड कप से सवाल पर बात की है.

रोहित-कोहली पर हेड का बड़ा बयान
ट्रेविस हेड ने कहा, ' विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही व्हाइट बॉल के महान खिलाड़ी हैं. शायद विराट कोहली सबसे महान सफेद गेंद के खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा भी पीछे नहीं हैं. पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसकी बहुत कद्र है. मुझे लगता है कि वे दोनों 2027 का विश्व कप खेलेंगे. यह खेल के लिए बहुत अच्छा होगा'.

अक्षर ने रोहित-कोहली पर बोली बड़ी बात
अक्षर पटेल ने कहा, 'वो दोनों पूरी तरह तैयार है. उन्होंने (रोहित) बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास कर रहे थे. हमने जब अभ्यास किया तो दोनों ही अच्छे टच में लग रहे हैं. वो मैच खेलने के लिए रेड्डी है. उनका होना (अनुभवी खिलाड़ियों) शुभमन गिल की कप्तानी के लिए मददगार होगा. वो इससे काफी कुछ सीखेंगे'.

आपको बता दें कि, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट को अलविदा कहा दिया था. इसके बाद मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. अब वो दोनों सिर्फ भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते हैं. इन दोनों ने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान खेला था, जहां रोहित की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हराकर भारत चैंपियन बना था.

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित और कोहली ने सिर्फ आईपीएल खेला और तब से वो क्रिकेट के मैदान से दूर है. अब 19 सितंबर से दोनों की मैदान पर वापसी की उम्मीद है. रोहित और कोहली क्रिकेट से दूरी और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कई दिग्गज और फैंस का मानना है कि वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही संन्यास ले लेंगे और कुछ का मानना है कि वो, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने करियर का अंतिम मैच खेल सकते हैं.

बीसीसीआई ने शेयर किया रोहित विराट का वीडियो
बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के अभ्यास का एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों नेट्स में जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों को काफी तरोताजा देखा जा सकता है. कोहली ने मैदान पर रनिंग और फील्डिंग भी की, वही रोहित शर्मा भी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दिए. उन्होंने भी नेट्स पर बल्लेबाजी की.

ये खबर भी पढ़ें : भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन है किस पर भारी, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें पिछली 5 सीरीज की पूरी जानकारी

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA 1ST ODI
INDIA VS AUSTRALIA
ROHIT SHARMA
VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.