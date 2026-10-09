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IND vs WI T20: आज शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच, दर्शकों को 4 घंटे पहले से मिलेगी एंट्री, ट्रैफिक और पार्किंग के लिए खास इंतजाम

जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ( Etv Bharat )

रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 शृंखला का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्टूबर यानि आज शाम 7 बजे से रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर राजधानी में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है.

अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मुकाबले को लेकर स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात नियंत्रण और वाहनों की पार्किंग तक की तैयारी पूरी कर ली गई है. दर्शकों को दोपहर तीन बजे से स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा.