IND vs WI T20: आज शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच, दर्शकों को 4 घंटे पहले से मिलेगी एंट्री, ट्रैफिक और पार्किंग के लिए खास इंतजाम
रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला शाम सात बजे शुरू होगा. यातायात और पार्किंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 9, 2026 at 8:54 AM IST
रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 शृंखला का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्टूबर यानि आज शाम 7 बजे से रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को लेकर राजधानी में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है.
अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मुकाबले को लेकर स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात नियंत्रण और वाहनों की पार्किंग तक की तैयारी पूरी कर ली गई है. दर्शकों को दोपहर तीन बजे से स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा.
भारतीय टीम पहला मुकाबला जीतकर पांच मैचों की शृंखला में 1-0 से आगे है. ऐसे में घरेलू मैदान पर होने वाले दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की नजर बढ़त मजबूत करने पर होगी.
वहीं, वेस्टइंडीज की टीम शृंखला में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. मुकाबला शाम सात बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा. स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ को देखते हुए प्रवेश द्वारों पर जांच की व्यवस्था की गई है. दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच के कारण उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रवेश द्वारों पर होगी जांच
अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है. पुलिस और संबंधित एजेंसियों की निगरानी में दर्शकों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. स्टेडियम के मुख्य द्वार तक आम दर्शकों के वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. दर्शकों को अपने टिकट पर दर्ज प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करना होगा. इसके बाद उन्हें पैदल स्टेडियम तक पहुंचना होगा.
स्टेडियम के भीतर हेलमेट, पानी की बोतल और किसी भी तरह का बैग ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. दोपहिया वाहन से आने वाले दर्शकों को हेलमेट रखने की व्यवस्था पहले से करनी होगी. ऐसे में घर से निकलने से पहले दर्शकों को प्रतिबंधित वस्तुओं और प्रवेश संबंधी नियमों की जानकारी ले लेनी चाहिए.
टिकट के अनुसार तय किए गए पार्किंग स्थल
यातायात पुलिस ने अलग-अलग प्रवेश द्वारों से आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की है. साउथ गेट और साउथ ईस्ट गेट से प्रवेश करने वाले दर्शकों के लिए प्रभात तारा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. यहां पहुंचने के लिए धुर्वा गोलचक्कर, जवाहर स्टेडियम और मियां मार्केट की ओर से आने वाले मार्गों का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रभात तारा मैदान में जगह भरने पर डीएवी स्कूल, जवाहर स्टेडियम और संत थॉमस स्कूल में निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग किया जा सकेगा.
इसी तरह संबंधित प्रवेश द्वार से आने वाले दर्शकों के लिए सखुआ मैदान में पार्किंग की व्यवस्था है. यहां धुर्वा गोलचक्कर, वीर कुंवर सिंह चौक, धुर्वा बस स्टैंड और सैम्बो कैंप मोड़ की ओर से पहुंचा जा सकता है. सखुआ मैदान भरने की स्थिति में सरस्वती विद्या मंदिर की निर्धारित पार्किंग का उपयोग किया जाएगा.
नॉर्थ गेट से प्रवेश करने वाले दर्शकों के लिए शहीद मैदान और उच्च न्यायालय के सामने स्थित हेलीपैड मैदान में पार्किंग की व्यवस्था बताई गई है. नया सराय और रिंग रोड की ओर से आने वाले दर्शक हेलीपैड मैदान में वाहन खड़ा कर तिरिल मोड़ की ओर से पैदल नॉर्थ गेट तक पहुंच सकते हैं. दर्शकों को अपने टिकट पर दर्ज गेट और यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार ही रास्ता चुनना होगा.
भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
मैच के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इससे मैच के दौरान प्रमुख मार्गों पर दबाव कम रखने और दर्शकों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
दर्शकों से अपील की गई है कि वे निजी वाहन लेकर स्टेडियम के मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश न करें. निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें. प्रवेश द्वारों पर जांच की प्रक्रिया को देखते हुए आखिरी समय में पहुंचने से बचना भी जरूरी है.
टीम इंडिया की बढ़त पर रहेंगी निगाहें
पहले टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी. अब रांची में होने वाले दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के सामने शृंखला बराबर करने की चुनौती होगी. मुकाबले को लेकर दर्शकों का उत्साह स्टेडियम के बाहर भी दिखाई देने की उम्मीद है.
शाम सात बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले के लिए दोपहर तीन बजे से प्रवेश की व्यवस्था है. ऐसे में दर्शकों को समय से पहुंचने, टिकट के अनुसार प्रवेश द्वार चुनने और निर्धारित पार्किंग स्थल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दर्शक रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस मुकाबले का आनंद ले सकेंगे.
जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों से अपील की कि वे निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंचें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें. दर्शक अपने टिकट पर दर्ज प्रवेश द्वार के अनुसार ही स्टेडियम पहुंचें और प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लेकर न आएं. उन्होंने दर्शकों से यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की भी अपील की, ताकि मुकाबले के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
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