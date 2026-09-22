ETV Bharat / sports

'मैं यह लड़ाई हार गया...' इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

मार्क वुड ने क्या कहा? वुड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. हालांकि, पिछले साल को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर यह एक स्वाभाविक समय लगता है.'

Mark Wood Retirement: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 36 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 38 टेस्ट, 70 वनडे और 38 टी20 मैच खेले हैं. इसके अलावा वो दो बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाली टीम का भी हिस्सा थे. इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने 2015 में लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वुड के नाम टेस्ट में 119 विकेट, टी20 में 54 विकेट और वनडे में 80 विकेट हैं.

'मैं यह लड़ाई हार गया'

वुड ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा मजबूत बने रहने और चोट से वापसी करके लोगों को गलत साबित करने और सबको यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं क्या कर सकता हूं. दुर्भाग्य से, इस बार मैं यह लड़ाई हार गया. क्योंकि मेडिकल सलाह के बाद अब मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट और 50-ओवर का क्रिकेट खेलना संभव नहीं, इसलिए पिछले एक साल में इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना धीरे-धीरे मुझसे दूर होता गया.'

'इंग्लैंड के लिए खेलना सपना सच होने जैसा'

मार्क वुड ने आखिर में कहा, 'इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान और एक सपना सच होने जैसा रहा है. दुनिया भर की यात्रा करना, बेहतरीन लोगों से मिलना और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ क्रिकेट खेलना, ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, और मैंने वही किया है जिसे मैं प्यार करता हूं.'

दो बार के वर्ल्ड चैंपियन

वुड इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए चार एशेज सीरीज का हिस्सा रहे. इसके अलावा वो 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे. मार्क वुड ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका भी निभाई. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 18 विकेट लिए और लगातार लगभग 95 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को परेशान किया. वह 2022 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे. ऑस्ट्रेलिया में आयोजित उस टूर्नामेंट के चार मैचों में वुड ने नौ विकेट लिए थे.