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2027 वर्ल्ड कप से वेस्टइंडीज बाहर, लगातार दूसरी बार खेलना पड़ेगा क्वालीफायर मुकाबला

दो बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप 2027 के लिए सीधा क्वालीफाई नहीं कर सकी.

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 4:12 PM IST

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West Indies 2027 World Cup: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका लगा है. जिससे आप कैरिबियन टीम की गिरती साख का अंदाजा लगा सकते है. दो बार की ODI वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज को 2027 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए एक बार फिर क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेलना होगा, क्योंकि वो रैंकिंग में काफी नीचे हैं. जिसकी वजह से उनको टूर्नामेंट में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकी.

वेस्टइंडीज, जो अभी ICC की वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, 30 सितंबर की डेडलाइन तक डायरेक्ट क्वालीफाई नहीं कर पाएगा. भले ही वे भारत के खिलाफ अपने बाकी दोनों ODI मैच जीत लें, फिर भी उन्हें अगले साल फरवरी में क्वालीफायर में हिस्सा लेना होगा.

2023 वर्ल्ड कप से भी बाहर
इससे पहले वेस्टइंडीज को 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर में हिस्सा लेना पड़ा था. जहां वे सुपर सिक्स चरण में पांचवें स्थान पर रहे, जिससे वे टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो गए. ये पहली बार था जब वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले सका था.

वेस्टइंडीज कभी भी ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम नहीं रहा था. लेकिन 2023 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद वे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए.
अब वेस्टइंडीज को एक और मुश्किल क्वालिफाइंग अभियान से गुजरना होगा, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगले साल फरवरी में होगा.

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (IANS)

वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट
अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन सा देश क्वालिफायर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. क्वालिफायर जीतने वाली टीम को 2027 वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को नए फॉर्मेट के हिसाब से पहले राउंड में हिस्सा लेना होगा, जिसे 'सुपर सीरीज' कहा जाता है. उस सुपर सीरीज की विजेता टीम वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड में आगे बढ़ेगी. हालांकि, कुछ एसोसिएट देशों ने इस नए सिस्टम को पसंद नहीं किया है.

2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन
दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें भाग लेंगी. जिसमें से 8 टीमें को वनडे रैंकिंग की हिसाब से क्वालिफिकेशन मिलेगा. इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को सीधे वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई है. जबकि होस्ट होने के नाते दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को भी वर्ल्ड कप का कंफर्म टिकट मिल गया है.

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