IPL 2026: मैच फिक्स या कुछ और? क्वालिफायर 2 में दो बार टॉस होने पर भड़के यूजर्स लगाए गंभीर आरोप
IPL 2026 क्वालिफायर 2 में दो बार सिक्का उछाले जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगा दिए.
Published : May 30, 2026 at 1:52 PM IST
Toss Controversy in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटन्स ने शुक्रवार (29 मई) को राजस्थान रॉयल्स को एकतरफा मुकाबले में मात दे दी. उन्होंने विरोधी टीम को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. हालांकि, पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही मैच में एक विवादित पल आया, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह पल टॉस के समय हुआ, जब दो बार सिक्के को उछाला गया.
टॉस दो बार क्यों किया गया?
टॉस के समय GT के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला, जबकि RR के कप्तान रियान पराग ने कॉल किया. पराग ने 'हेड्स' कहा था, लेकिन सिक्के पर 'टेल्स' आया. हालांकि, मैच रेफरी प्रकाश भट्ट पराग ने रियान की कॉल सुन नहीं पाए. जिसकी वजह से टॉस को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. उसके बाद ब्रॉडकास्टर रवि शास्त्री ने घोषणा की कि टॉस दोबारा करवाया जाएगा.
TOSS FIXING PROOF IS HERE 😱— Jara (@JARA_Memer) May 29, 2026
- Shubman Gill tossed the coin.
- The match referee first looked at the result and then claimed he didn't hear the call.
- But in reality, Riyan Parag called " heads" so loudly that it was clearly heard on the broadcast.
all favor to gujarat titans pic.twitter.com/SJ0EHt0EWa
दूसरी बार फिर गिल ने सिक्के को हवा में उछाला और इस बार RR ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस दोबारा करवाने के फैसले से गिल निराश दिखे, जो उनके हाव-भाव से साफ पता चल रहा था. टॉस के दौरान गिल ने स्वीकार किया कि अगर उन्हें मौका मिलता तो GT भी पहले बल्लेबाजी ही चुनती.
दो बार टॉस होने से भड़के फैंस
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, जिनमें से कुछ ने मैच फिक्सिंग की आशंका भी जताई. एक यूजर, ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए मैच फिक्सिंग की ओर इशारा किया. एक अन्य यूजर, फारूक ने ट्वीट किया कि मैच रेफरी के सुनने में हुई गड़बड़ी का फायदा RR को मिला. जबकि दूसरे यूजर्स ने इस टॉस फिक्सिंग करार दिया.
🔴BIG BLUNDER DURING TOSS TIME IN GT VS RR MATCH🤯— Sam (@cricsam02) May 29, 2026
🎙️: Shubham Gill tossed the coin & Riyan parag made a call of Heads & the coin showed Tails, but toss refree Prakash Bhatt didn’t hear call & asked Gill to toss it again.
Is match is fix or nothing 🙄pic.twitter.com/oApzRVPkYZ
गुजरात ने फाइनल में जगह बनाई
टॉस हारने के बावजूद, GT ने क्वालिफायर 2 में शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम को सात विकेट से करारी शिकस्त दी. शुभमन गिल ने 53 गेंदों में 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें तीन छक्के भी शामिल थे. उनकी पारी की मदद से टीम ने आठ गेंदें शेष रहते हुए 215 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. अब उनका मुकाबला फाइनल में आरसीबी से होगा. जो 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.