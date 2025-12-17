ETV Bharat / sports

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी, 6 विदेशी तो 3 अनकैप्ड खिलाड़ी लिस्ट में शामिल

IPL 2026 mini auction: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले ही इसकी संभावना जताई जा रही थी की ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल के जाने के बाद कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर दी. जिसकी वजह से वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

अगर हम आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के टॉप 10 महंगे खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें से 6 विदेशी खिलाड़ी -कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), मथीशा पथिराना (श्रीलंका), लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड), मुस्तफीज उर रहमान (बांग्लादेश), जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया) और जेसन होल्डर (वेस्ट इंडीज)- हैं.

इसके अलावा इस लिस्ट में तीन भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी -प्रशांत वीर (उत्तर प्रदेश), कार्तिक शर्मा (राजस्थान) और आकिब नबी डार (जम्मू कश्मीर)- भी हैं. इनमें से दो खिलाड़ियों को सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा, इसके साथ ये दोनों ही खिलाड़ी IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. वहीं जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर को 8.40 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा, जबकि टॉप टेन की सूची में केवल एक कैप्ड भारतीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई ही हैं, जिसको राजस्थान 7.20 करोड़ में खरीदा.

वहीं पिछले साल 23 करोड़ पाने वाले केकेआर के ऑलराउंड वेंकटेश अय्यर को इस मिनी ऑक्शन में 7 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा. जबकि लेग स्पिनर राहुल चाहर को सीएसके ने 5.20 करोड़ में अपनी में शामिल किया. जबकि श्रीलंका के पाथुम निसांका को खरीदने के लिए दिल्ली ने 4 करोड़ रुपये खर्च किए.