ETV Bharat / sports

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी, 6 विदेशी तो 3 अनकैप्ड खिलाड़ी लिस्ट में शामिल

IPL 2026 expensive players: IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में 6 विदेशी हैं.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी
IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 mini auction: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले ही इसकी संभावना जताई जा रही थी की ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल के जाने के बाद कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर दी. जिसकी वजह से वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए.

अगर हम आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के टॉप 10 महंगे खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें से 6 विदेशी खिलाड़ी -कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), मथीशा पथिराना (श्रीलंका), लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड), मुस्तफीज उर रहमान (बांग्लादेश), जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया) और जेसन होल्डर (वेस्ट इंडीज)- हैं.

इसके अलावा इस लिस्ट में तीन भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी -प्रशांत वीर (उत्तर प्रदेश), कार्तिक शर्मा (राजस्थान) और आकिब नबी डार (जम्मू कश्मीर)- भी हैं. इनमें से दो खिलाड़ियों को सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा, इसके साथ ये दोनों ही खिलाड़ी IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. वहीं जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर को 8.40 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा, जबकि टॉप टेन की सूची में केवल एक कैप्ड भारतीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई ही हैं, जिसको राजस्थान 7.20 करोड़ में खरीदा.

वहीं पिछले साल 23 करोड़ पाने वाले केकेआर के ऑलराउंड वेंकटेश अय्यर को इस मिनी ऑक्शन में 7 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा. जबकि लेग स्पिनर राहुल चाहर को सीएसके ने 5.20 करोड़ में अपनी में शामिल किया. जबकि श्रीलंका के पाथुम निसांका को खरीदने के लिए दिल्ली ने 4 करोड़ रुपये खर्च किए.

अबू धाबी में आयोजित IPL 2026 मिनी ऑक्शन में सभी दस टीमों ने 77 खाली स्लॉट को भरने के लिए 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए. जिसके बाद सभी टीमों ने अपने स्क्वाड में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों के रखने की 25 तादाद पूरी कर ली. आइए एक नजर इस ऑक्श के टॉप 10 महंगे खिलाड़ियों पर डालते हैं.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी

क्रमांक नंबरटीम खिलाड़ी बेस प्राइसजीती हुई प्राइस
1केकेआरकैमरन ग्रीन2 करोड़25.20 करोड़
2केकेआरमथीशा पथिराना2 करोड़18 करोड़
3सीएसकेकार्तिक शर्मा30 लाख14.20 करोड़
4सीएसकेप्रशांत वीर 30 लाख14.20 करोड़
5एसआरएचलियाम लिविंगस्टन2 करोड़13 करोड़
6केकेआर मुस्तफीज उर रहमान2 करोड़9.20 करोड़
7एलएसजीजोश इंग्लिस2 करोड़8.60 करोड़
8डीसीआकिब नबी डार30 लाख8.40 करोड़
9आरआररवि बिश्नोई2 करोड़7.20 करोड़
10जीटीजेसन होल्डर2 करोड़7 करोड़

ये भी पढ़ें

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के बाद देखें सभी 10 टीमों के फुल स्क्वाड, ये टीम है सबसे ज्यादा मजबूत

IPL 2026 मिनी ऑक्शन: प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा IPL इतिहास के बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

कैमरून ग्रीन IPL इतिहास के बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, अपने ही देश के खिलाड़ी का तोड़ा रिकॉर्ड

TAGGED:

MOST EXPENSIVE PLAYERS IN IPL 2026
IPL 2026 MINI AUCTION
IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी
IPL 2026 मिनी ऑक्शन
IPL 2026 EXPENSIVE PLAYERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.