ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला मैच, जानें सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण

आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से ( IANS )

Today T20 world Cup Match: पाकिस्तान आज 28 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के अपने आखिरी मैच में को-होस्ट श्रीलंका का सामना करेगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा. पाकिस्तान इस मैच में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड से हारकर मुकाबले में आ रहा है. जबकि श्रीलंका अपने दो सुपर 8 मैचों में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से लगातार हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. इसलिए इस मैच में जहां श्रीलंका अपने घर में अपनी इज्जत बचाने के लिए जीतने की कोशिश करेगा तो वहीं पाकिस्तान इस मैच को बेहतर रन रेट से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगा. पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण

कल यानी 27 फरवरी को इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट की जीत ने पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन के सिनेरियो को साफ कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद, इंग्लैंड ने ग्रुप 2 में बिना हारे सुपर 8 स्टेज को टॉप किया है. जबकि इंग्लैंड से हारने के बावजूद, न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में तीन पॉइंट और +1.390 के मजबूत नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है.