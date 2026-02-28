ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला मैच, जानें सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण

SL vs PAK Super 8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा.

आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से
आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 9:48 AM IST

Today T20 world Cup Match: पाकिस्तान आज 28 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के अपने आखिरी मैच में को-होस्ट श्रीलंका का सामना करेगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा.

पाकिस्तान इस मैच में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड से हारकर मुकाबले में आ रहा है. जबकि श्रीलंका अपने दो सुपर 8 मैचों में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से लगातार हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

इसलिए इस मैच में जहां श्रीलंका अपने घर में अपनी इज्जत बचाने के लिए जीतने की कोशिश करेगा तो वहीं पाकिस्तान इस मैच को बेहतर रन रेट से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगा.

पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण
कल यानी 27 फरवरी को इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट की जीत ने पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन के सिनेरियो को साफ कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद, इंग्लैंड ने ग्रुप 2 में बिना हारे सुपर 8 स्टेज को टॉप किया है. जबकि इंग्लैंड से हारने के बावजूद, न्यूजीलैंड ग्रुप 2 में तीन पॉइंट और +1.390 के मजबूत नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है.

पाकिस्तान अभी दो मैचों में एक पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है और उसका नेट रन रेट -0.461 है. अब अगर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट करना है तो उसे पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को 64 रन से हराना होगा, या अगर वे पहले बॉलिंग करते हैं तो 13.1 ओवर में टारगेट को चेज करना होगा.

SL vs PAK हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल मैचों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में पाकिस्तान की टीम का श्रीलंका पर पलड़ा भारी है. दोनों टीमें अब तक कुल 29 टी20 मैचों में आमने सामने आई हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 17 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ 12 मैच जीतने में सफल रही है.

लेकिन, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर रही है. दोनों टीमें आईसीसी के इस टूर्नामेंट में चार बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने दो मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने भी दो मुकाबले जीते हैं.

SL vs PAK: दोनों टीमों का स्क्वाड
पाकिस्तान: सलमान अली आगा (c), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (wk), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (wk), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.

श्रीलंका: दसुन शनाका (c), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडू मेंडिस, कुसल जनिथ परेरा, चरिथ असलांका, जनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालगे, महेश थीकशाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा.

संपादक की पसंद

