ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: करो या मरो मैच में श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी?

Today T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज (25 फरवरी) सुपर-8 के ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे. ये मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. मंगलवार को, इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर दो विकेट से जीत के साथ ग्रुप 2 से दो सेमीफाइनल स्पॉट में से एक पर कब्जा कर लिया, जिससे सिर्फ एक और जगह बची है और तीन टीमें इसके लिए लड़ रही हैं.

श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला मैच

श्रीलंका के लिए यह मैच करो या मरो वाला हो गया है, क्योंकि हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगी. वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की ओर बढ़ना चाहेगी. पाकिस्तान भी इस मैच पर करीब से नजर रखेगा क्योंकि उनके आगे बढ़ने की उम्मीद इस मैच के नतीजों पर निर्भर करेगी.

श्रीलंका पर दबाव ज्यादा होगा

श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत की थी और लगातार तीन मैच जीतकर सुपर 8 में क्वालीफाई किया था, जिससे वो अपने घर में खतरनाक लग रहे थे. लेकिन उनका मोमेंटम तब रुक गया जब जिम्बाब्वे ने उन्हें ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में छह विकेट से मात दे दी और फिर सुपर-8 के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 51 रन की हार खास तौर पर निराशाजनक थी क्योंकि वे 147 रन का पीछा करते हुए 95 रन पर ऑलआउट हो गए थे. अब इस मैच में उन पर ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे है और टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़े हैं.

वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में पहली बार श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि वो अपना ग्रुप मैच भारत में खेला था. इसके अलावा उनका पाकिस्तान के खिलाफ पहला सुपर 8 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. जिसकी वजह से वो कोलंबो और पल्लेकेले की पिचों पर अभी तक खेल नहीं पाए हैं.