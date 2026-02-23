टी20 वर्ल्ड कप: आज जिम्बाब्वे के सामने वेस्टइंडीज का चैलेंज, रजा की टीम एक और उलटफेर की तलाश में

ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: आज जिम्बाब्वे के सामने वेस्टइंडीज का चैलेंज

WI vs ZIM Super 8 Match: जिम्बाब्वे ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मात देकर सबको चौंका दिया.

टी20 वर्ल्ड कप: आज जिम्बाब्वे के सामने वेस्टइंडीज का चैलेंज
टी20 वर्ल्ड कप: आज जिम्बाब्वे के सामने वेस्टइंडीज का चैलेंज (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 9:54 AM IST

Today T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में आज (23 फरवरी) एक मैच खेला जाएगा. जिसमें जिम्बाब्वे का सामना वेस्टइंडीज से होगा. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा.

दो बार की टी20 वर्ल्ड कप विनर वेस्टइंडीज शानदार फॉर्म में है. उन्होंने ग्रुप स्टेज में अपने सारे मैच जीतकर टूर्नामेंट के दूसरे स्टेज में ग्रुप टॉपर के तौर पर पहुंची. ग्रुप C में उन्होंने दो बार की विनर इंग्लैंड, इटली, स्कॉटलैंड और नेपाल को मात दी थी.

शाई होप की टीम वेस्टइंडीज की बॉलिंग यूनिट खास तौर पर शानदार रही है, उन्होंने ग्रुप स्टेज में 38 विकेट लिए, जो 20 टीमों में सबसे ज्यादा है, और अपने चार में से तीन मैचों में विरोधी टीम को ऑल आउट कर दिया.

जिम्बाब्वे शानदार फॉर्म में
वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करके सभी को चौंका दिया है. यह अफ्रीकी टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है, यह देखते हुए कि वे 2024 एडिशन के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहे थे. उन्होंने पूर्व विजेता ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर ग्रुप B में टॉप किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम के जल्दी घर वापस जाने का मुख्य कारण यही था.

जिम्बाब्वे को इस समय बड़ा झटका लगा जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ब्रेंडन टेलर चोट की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन उस झटके से बेपरवाह, वे आगे बढ़े और अपने ग्रुप में टॉप पर रहे. ब्रायन बेनेट ने इस कमी को पूरी तरह से पूरा किया है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ लगातार फिफ्टी लगाकर उनकी पारी को संभाला.

बेनेट जिम्बाब्वे के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से लगभग 1000 रन बनाए हैं. सुपर 8 में, जिम्बाब्वे को उम्मीद होगी कि अगर उन्हें इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है तो तदिवानाशे मारुमानी और रयान बर्ल जैसे खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी.

कप्तान सिकंदर रजा ने गेंद से ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन उनकी बैटिंग और लीडरशिप काफी साबित हुई है. रिचर्ड नगारवा की गैरमौजूदगी में ब्लेसिंग मुजराबानी ने अटैक को बहुत अच्छे से लीड किया है. मुजराबानी को ब्रैड इवांस का मजबूत सपोर्ट मिला है. रजा को उम्मीद होगी कि वे सुपर 8 में भी इसी मोमेंटम को जारी रखेंगे.

WI vs ZIM हेड टू हेड
हेड-टू-हेड मैच में वेस्टइंडीज का जिम्बाब्वे पर पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 4 मैच ही हुए हैं. जिसमें वेस्टइंडीज को 3 मैच में जीत मिली है जबकि जिम्बाब्वे ने एक मैच में जीत दर्ज की है. ये एक जीत उन्हें एक और शानदार नतीजे का सपना देखने की उम्मीद देती है.

WI vs ZIM: दोनों टीमों का स्क्वाड

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन करन, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स.

