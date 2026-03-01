ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: आज भारत के सामने वेस्टइंडीज का चैलेंज, जीतने वाली टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का कंफर्म टिकट

Today T20 World Cup Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है. आज सुपर 8 राउंड के आखिरी दो मैच खेले जाने हैं. जिसके पहले मैच में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगे. ये मैच ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है. वो इस मैच को जीतकर अपने ग्रुप में टॉप पर फिनिश करना चाहेंगे. जिससे उनका सेमीफाइनल में मुकाबला सुपर 8 के ग्रुप टू की दूसरे नंबर की टीम न्यूजीलैंड से होगा. वहीं आज का दूसरा मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम सात बजे खेला जाएगा. ये एक क्वार्टरफाइनल जैसा मैच है. विजेता टीम सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश कर जाएगी. क्योंकि दोनों टीमों ने सुपर 8 को ग्रुप वन में एक-एक मैच हारा है और एक-एक जीता है, जिससे दोनों के दो-दो पॉइंट्स हैं. ईडन गार्डन्स में दोनों टीमों का प्रदर्शन

भारत ने ईडन गार्डन्स पर सिर्फ एक टी20 वर्ल्ड कप मैच खेला है. 2016 टी20 वर्ल्ड कप में, भारत का सामना इसी मैदान पर पाकिस्तान से हुआ था, जहां भारतीय टीम छह विकेट से जीतने में सफल रही थी. इंडिया ने 2022 में T20I में ईडन गार्डन्स पर वेस्टइंडीज का तीन बार सामना किया और सभी मैच जीते.