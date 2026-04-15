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IPL 2026: आज विराट कोहली का मुकाबला ऋषभ पंत की टीम से, जानें किसका पलड़ा भारी?

विराट कोहली और ऋषभ पंत ( IANS )

Today IPL 2026 Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 23वें मैच में आज (15 अप्रैल) डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा. ये मैच बेंगलुरु को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. RCB पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पर 57 रनों की बड़ी जीत के बाद इस मैच में उतर रहा है, जबकि LSG अपने ही मैदान पर गुजरात टाइटन्स से हार गया था. अंक तालिका में आरसीबी 4 मैच में तीन जीत के साथ तीसरे स्थान पर है और अगर वो LSG के खिलाफ मैच जीत जाते हैं तो फिर वो टॉप टू में पहुंच जाएंगे. वहीं LSG चार में दो जीत साथ सातवें स्थान पर है. लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी प्राबलम ये है कि उनके विदेशी खिलाड़ी खासकर मार्श, मार्कराम और निकोलस पूरन अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं. लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ियों ने भी उन्हें खुश होने के मौके दिए हैं जिनसे इसकी उम्मीद नहीं थी, जैसे कि मुकुल चौधरी. और कागज पर, वे अब भी इतने मजबूत हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं कर पाएगी. मिचेल मार्श अब तक (75 रन; औसत: 18.75) और निकोलस पूरन (41 रन; औसत: 10.25) रन ही बना सके हैं. वहीं लखनऊ की गेंदबाजी काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी अगुवाई मोहम्मद शमी कर रहे हैं. LSG के हेड ऑफ क्रिकेट, टॉम मूडी ने यह साफ कर दिया कि मयंक यादव और मोहसिन खान, दोनों ही पूरी तरह से फिट होने के काफी करीब हैं और RCB के खिलाफ होने वाले मैच तक उपलब्ध हो सकते हैं. इससे टीम की ताकत और भी बढ़ जाएगी. इसके अलावा इस टीम में आवेश खान, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी जैस गेंदबाज भी हैं.